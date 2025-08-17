Φωτιά στα Συχαινά: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο νέοι, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε, ότι ήταν αυτός που έβαλε τη φωτιά και μάλιστα οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Ο 19χρονος είχε ομολογήσει από τη στιγμή που συνελήφθη ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος είχε υποδείξει το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο. Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε πετάξει ένας από τους δύο συλληφθέντες σε περιοχή δασικής έκτασης.

Κατά πληροφορίες ο 19χρονος είχε πει στους αστυνομικούς για τη φωτιά, ότι «πίναμε μπίρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Από την πλευρά του ο 27χρονος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες αναφέροντας σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».