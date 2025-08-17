Τραυματίστηκε 16χρονη από κατολίσθηση στον Αχέροντα

Τραυματίστηκε από πτώση βράχου στον Αχέροντα 16χρονο κορίτσι. Το κορίτσι έχει κάταγμα στον μηρό και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η έφηβη έκανε διακοπές με την οικογένειά της και αποφάσισαν να διασχίσουν το φαράγγι. Σε σημείο της διαδρομής έγινε κατολίσθηση και βράχος έπεσε στο πόδι της 16χρονης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, σύμφωνα με τον ALPHA. Μικρότερα κομμάτια βράχων έπεσαν πάνω στη μητέρα του κοριτσιού η οποία τραυματίστηκε ελαφρά.

Μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Παραμυθιάς, στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Φιλιατών. Σύμφωνα με τον ALPHA, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας έγινε διακομιδή σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η 16χρονη διαπιστώθηκε πως έχει κάταγμα στον μηρό και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό τον τελευταίο μήνα. Ένας τουρίστας είχε τραυματιστεί ελαφρά. «Σαν δήμαρχος και σαν γιατρός πήγα αμέσως στο περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό που ένα 16χρονο χτύπησε με αυτό τον τρόπο. Το κράτος, η πολιτεία μαζί με όλους τους φορείς, επειδή είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει σε έναν μήνα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε» δήλωσε ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης.