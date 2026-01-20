Back to Top
Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Μέσω τηλεδιάσκεψης

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ώρα 09:00, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στην τελική Συνάντηση και κλείσιμο του Έργου (UPSURGE Project Final Conference & closure) 09 – 12/02/2026 στο Κατοβίτσε (Πολωνία) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

Ειδήσεις