Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ώρα 09:00, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου στην τελική Συνάντηση και κλείσιμο του Έργου (UPSURGE Project Final Conference & closure) 09 – 12/02/2026 στο Κατοβίτσε (Πολωνία) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)