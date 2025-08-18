Τραμπ πριν τη συνάντηση με Ζελένκι και Ευρωπαίους: «Δεν πρόκειται να ανακτηθεί η Κριμαία ούτε να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ»

Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες –ώστε να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να συμφωνηθεί η ειρήνη στην Ουκρανία-, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως το Κίεβο μπορεί να τερματίσει σχεδόν αμέσως τον πόλεμο, αν το θέλει. «Ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο», συνέχισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία και πως δεν πρόκειται η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς Ευρωπαίους και Βολοντίμιρ Ζελένσκι , έστειλε μέσω του Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Δευτέρας (18.08.2025).

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», έγραψε.

Για να δείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης, φρόντισε να γράψει την φράση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει αναχωρήσει ήδη για ΗΠΑ μαζί με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν τετ α τετ στον Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στο ουκρανικό, πριν συνομιλήσουν όλοι μαζί με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αυτή η κρίσιμη συνάντηση έρχεται 3 ημέρες μετά την σύνοδο ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος -μέχρι πριν λίγο τη συνάντηση- τόνιζε σε δηλώσεις του πως θα μείνει ευχαριστημένος μόνο αν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, στη συνέχεια υιοθέτησε το αφήγημα του Ρώσου ομόλογού του.

Στις συνομιλίες θα συμμετέχουν η Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Πρόεδρος Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, η Πρωθυπουργός Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Καγκελάριος Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Ζελένσκι: «Η ειρήνη να έχει διάρκεια»

Απαράβατος όρος για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, φαίνεται πως είναι οι παραχωρήσεις ουκρανικών εδαφών.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Βλάντιμιρ Πούτιν «φλερτάρει» με τις περιοχές: Κριμαία, Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέχρι στιγμής, αρνείται να παραχωρήσεις τις συγκεκριμένες περιοχές.

Σε νέες του δηλώσεις, φτάνοντας στις ΗΠΑ, ξεκαθάρισε πως θέλει ο πόλεμος να τελειώσει γρήγορα.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε μέσω Χ, μεταξύ άλλων.