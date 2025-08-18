Παρέμεινε εγκλωβισμένος πίσω από καταρράκτη της Καλιφόρνια για 2 ημέρες

Για δύο 24ωρα παρέμεινε εγκλωβισμένος πίσω από καταρράκτη στην Καλιφόρνια ένας 46χρονος λάτρης της φύσης.

Ο Ράιαν Γουόρντγουελ ξεκίνησε το ταξίδι του προς τους καταρράκτες «Seven Teacups» στις 10 Αυγούστου αλλά πολύ γρήγορα είχε ατύχημα και έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Όλα έγιναν όταν ο 46χρονος ξεκίνησε να κάνει καταρρίχηση στους πασίγνωστους καταρράκτες της Καλιφόρνια. Τότε η «υδραυλική δύναμη» των καταρρακτών –όπως περιέγραψε ο σερίφης της περιοχής-, έσπρωξε τον Γουόρντγουελ από τα σχοινιά του και τον παγίδευσε πίσω από έναν καταρράκτη.

Οι φίλοι και η οικογένεια του, βλέποντας πως δεν επιστρέφει σπίτι του, ειδοποίησαν τις αρχές και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση για την εύρεση και τον απεγκλωβισμό του. Οι διασώστες ξεκίνησαν με drones να «χτενίζουν» την περιοχή ώσπου εν τέλει τον εντόπισαν.

Ο 46χρονος παρέμεινε πίσω από τον καταρράκτη 2 ολόκληρες ημέρες.