Η επιρροή της γενιάς του TikTok στην αγγλική γλώσσα - Οι λέξεις που προστέθηκαν φέτος στο Cambridge Dictionary

Το Cambridge Dictionary ορίζει το skibidi ως «λέξη που μπορεί να έχει διαφορετικές σημασίες, όπως «ωραίο» ή «κακό», ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πραγματικό νόημα ως αστείο». Ένα παράδειγμα χρήσης είναι: «What the skibidi are you doing?» (Τι στο καλό κάνεις;).

Οι παλαιότερες γενιές και όσοι δεν χρησιμοποιούν το TikTok θα πρέπει απλώς να συνηθίσουν τέτοιου είδους λέξεις. Τα παιδιά τη χρησιμοποιούν συχνά για να δώσουν έμφαση σε δηλώσεις. Έγινε δημοφιλής χάρη στο Skibidi Toilet, ένα animated βίντεο που έγινε viral στο YouTube και παρουσιάζει ανθρώπινα κεφάλια να βγαίνουν από τουαλέτες.

«Η κουλτούρα του διαδικτύου αλλάζει την αγγλική γλώσσα και είναι συναρπαστικό να παρατηρούμε και να καταγράφουμε αυτή την επίδραση στο λεξικό», δήλωσε ο διευθυντής του λεξικού, Colin McIntosh. «Δεν βλέπουμε κάθε μέρα λέξεις όπως «skibidi» και «delulu» να μπαίνουν στο λεξικό Cambridge Dictionary. Προσθέτουμε μόνο λέξεις που πιστεύουμε ότι θα έχουν διάρκεια».

Για όσους πιστεύουν ότι τέτοιου είδους νεολογισμοί θα είναι μια περαστική μόδα του διαδικτύου, οι συντάκτες του λεξικού λένε ότι ήρθαν για να μείνουν.

Οι λέξεις «skibidi», «tradwife» και «delulu» είναι μερικές από τις νέες λέξεις που μπήκαν στο Cambridge Dictionary φέτος, σε μια επιλογή που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη επιρροή της γενιάς TikTok στην αγγλική γλώσσα.

Ο Αμερικανός συγγραφέας και καλλιτέχνης Lee Escobedo έγραψε στην εφημερίδα Guardian νωρίτερα φέτος: «Το skibidi brainrot συνοψίζει μια γενιά που μιλάει με ευφράδεια την ειρωνεία, αλλά στερείται νοήματος. Αυτού του είδους τα υπερ-χαοτικά μέσα ενημέρωσης χρησιμεύουν τόσο ως ψυχαγωγία όσο και ως μια ατμόσφαιρα κοσμοθεωρίας για τους νέους που μεγάλωσαν στο διαδίκτυο. Το μυαλό τους το θεωρεί φυσιολογικό ως μέσο έκφρασης».

Το φαινόμενο tradwife, που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2020, έχει επίσης επικριθεί ευρέως. Αναφέρεται σε κοινωνικά συντηρητικές influencers που γιορτάζουν τη φροντίδα των συζύγων, των παιδιών και των σπιτιών τους και δημοσιεύουν σχετικά με αυτό στο TikTok, το Instagram και το YouTube. Ο ορισμός του λεξικού λέει ότι μια tradwife είναι «ειδικά αυτή που δημοσιεύει στα κοινωνικά μέσα».

Το Delulu, συντομογραφία του delusional (παραληρητικός), είναι λιγότερο αμφιλεγόμενο, αλλά έχει συνδεθεί με έναν κόσμο μετά την αλήθεια, όπου οι προσωπικές πεποιθήσεις είναι πιο σημαντικές από την πραγματικότητα. Η λεξικογραφική του έννοια είναι «η πίστη σε πράγματα που δεν είναι πραγματικά ή αληθινά, συνήθως επειδή το επιλέγεις».

Το «delulu» εμφανίστηκε πριν από περισσότερα από 10 χρόνια ως προσβολή προς τους φανατικούς οπαδούς της K-pop, αμφισβητώντας την πεποίθησή τους ότι θα έβγαιναν ραντεβού με τα είδωλά τους. Ο όρος «delulu is the solulu» (το «delulu» είναι η λύση) για την εκδήλωση των επιθυμιών σου έχει προβληθεί δισεκατομμύρια φορές στο TikTok. Η φράση «delulu with no solulu» (delulu χωρίς λύση) χρησιμοποιήθηκε νωρίτερα φέτος από τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Anthony Albanese, για να επιτεθεί στους αντιπάλους του στο κοινοβούλιο.

Ο όρος «Broligarchy», που αναφέρεται στους ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας, στις πλατφόρμες των οποίων διαδίδονται πολλές από αυτές τις νέες λέξεις, επίσης μπήκε στο λεξικό.

Συνδυάζοντας τις λέξεις «bro» και «oligarchy», το λεξικό αναφέρει ότι αναφέρεται σε «μια μικρή ομάδα ανδρών, ειδικά ανδρών που κατέχουν ή ασχολούνται με επιχειρήσεις τεχνολογίας, οι οποίοι είναι εξαιρετικά πλούσιοι και ισχυροί και έχουν ή επιθυμούν πολιτική επιρροή».

Άλλες νέες λέξεις που προστέθηκαν στο λεξικό περιλαμβάνουν το «mouse jiggler», μια συσκευή ή ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται μετά την πανδημία για να φαίνεται ότι κάποιος εργάζεται ενώ δεν εργάζεται.

Το «Work spouse» (σύντροφος εργασίας) είναι μια φράση που αναφέρεται στις σχέσεις στο χώρο εργασίας όπου δύο άτομα βοηθούν και εμπιστεύονται το ένα το άλλο, σύμφωνα με το λεξικό.

πηγη enikos