Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 5χρονος που τραυματίστηκε σε αναψυκτήριο με ψυχαγωγικά παιχνίδια

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 5...

Συνελήφθη ο 43χρονος ιδιοκτήτης του αναψυκτήριου και ο 58χρονος ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα πεντάχρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στη Θεσσαλονίκη

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (17.08.2025) σε αναψυκτήριο στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παιχνίδια. Κατά την επαφή του με ένα από τα παιχνίδια, το 5χρονο αγοράκι υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας συνέλαβαν τον 43χρονο ιδιοκτήτη του αναψυκτήριου και τον 58χρονο ιδιοκτήτη των παιδικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ενώ κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς 14 παιδικά ψυχαγωγικά παιχνίδια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Απολογείται ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Παρέμεινε εγκλωβισμένος πίσω από καταρράκτη της Καλιφόρνια για 2 ημέρες

Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο σε 18χρονο μετά από παρεξήγηση για μία γυναίκα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Ατύχημα παιδί

Ειδήσεις