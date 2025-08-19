Back to Top
Κέρκυρα: Jet ski συγκρούστηκε με φουσκωτό- Τραυματίστηκε 11χρονος

Οι χειριστές τόσο του τζετ σκι όσο και του σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν

Σύγκρουση θαλάσσιου μοτοποδήλατου (τζετ σκι) με δύο επιβαίνοντες και φουσκωτού σκάφους σημειώθηκε στην παραλία του Ισσού, στην Κέρκυρα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός στο χέρι ενός 11χρονου αλλοδαπού γερμανικής υπηκοότητας, επιβαίνοντα στο τζετ σκι, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Χειριστής του jet ski ήταν ένας Έλληνας υπήκοος, ενώ οι χειριστές τόσο του τζετ σκι όσο και του σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.

corfutvnews.gr

#tags Κέρκυρα Ατύχημα

