Αγ. Παντελεήμονας: Ένας ο δράστης του εγκλήματος- Τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας

Το νέο αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στην οδό Μιχαήλ Βόδα εντάσσεται, όπως όλα δείχνουν, σε κύκλο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών που σχετίζεται με τον κόσμο της παρανομίας και κυρίως με υποθέσεις ναρκωτικών.

Ένας ήταν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο δράστης της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (18/8) στον Άγιο Παντελεήμονα , με θύμα έναν 47χρονο Αλβανό, γνωστό στις Αρχές.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η σκηνή της δολοφονίας έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Ο δράστης εμφανίζεται να κινείται μόνος, φορώντας σκουρόχρωμα ρούχα, κράνος, μπουφάν μηχανής και γάντια ώστε να μην αφήσει ίχνη.

Στη συνέχεια, πλησίασε τον 47χρονο και τον πυροβόλησε μία φορά στον θώρακα. Αμέσως μετά, επιχείρησε να πατήσει ξανά τη σκανδάλη, ωστόσο το όπλο παρουσίασε εμπλοκή και δεν εκπυρσοκρότησε. Στο σημείο της επίθεσης οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν κάλυκα καθώς και ένα φυσίγγιο που δεν είχε εκτοξευθεί.

Ο 47χρονος άνδρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του το βράδυ της Δευτέρας επί της οδού Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Παρά την άμεση κινητοποίηση, ήταν ήδη νεκρός.

Η εικόνα της εκτέλεσης δείχνει μεθοδικό σχέδιο και αποφασιστικότητα. Ο εκτελεστής φαίνεται πως γνώριζε καλά τις κινήσεις του θύματος και επέλεξε συγκεκριμένο σημείο και χρόνο για να περάσει το δικό του μήνυμα. Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, ωστόσο η αστυνομία εξετάζει καρέ-καρέ το βίντεο για να φτάσει στα ίχνη του.

Γνωστός στις Αρχές ο 47χρονος

Το θύμα δεν ήταν άγνωστο στις Αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 47χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022 ως μέλος πολυμελούς οργάνωσης που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως στο μετρό και σε λεωφορεία. Το κύκλωμα είχε κατηγορηθεί για δεκάδες περιστατικά, με στόχο ανυποψίαστους πολίτες.

Η εμπλοκή του και σε άλλες υποθέσεις παραβατικότητας οδήγησε τις Αρχές να τον έχουν «φακελωμένο». Παράλληλα, αστυνομικές πηγές τον συνδέουν με κύκλους που διακινούν ναρκωτικά στην Αθήνα, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι η εν ψυχρώ εκτέλεσή του σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το προφίλ του 47χρονου βαραίνεται και από τις οικογενειακές του σχέσεις. Ο 38χρονος αδερφός του έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αλβανικές Αρχές και θεωρείται επικίνδυνος κακοποιός. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αλβανία, συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022 για τη δολοφονία αστυνομικού, ενώ χαρακτηρίζεται «δεξί χέρι» αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη γειτονική χώρα.

Η αιματηρή αυτή παράμετρος δίνει νέα διάσταση στο περιστατικό, καθώς δεν αποκλείεται η στοχευμένη δολοφονία στην Αθήνα να σχετίζεται με ανοιχτούς λογαριασμούς τόσο του ίδιου του θύματος όσο και του αδελφού του στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι ελληνικές Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, διερευνώντας όλα τα πιθανά σενάρια. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν τις κινήσεις του θύματος τις τελευταίες ημέρες, ενώ συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Παράλληλα, γίνεται ενδελεχής έλεγχος στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα του 47χρονου, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν επαφές που μπορεί να φωτίσουν τα κίνητρα πίσω από την εκτέλεση. Δεν αποκλείεται να ζητηθεί και συνδρομή από τις αλβανικές Αρχές, καθώς οι διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα της χώρας είναι έντονες.

Η δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα προστίθεται σε μια σειρά στοχευμένων εκτελέσεων που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στην Αθήνα, εντείνοντας την ανησυχία για το πώς δρουν οι συμμορίες στην πρωτεύουσα. Το μοτίβο είναι κοινό: στοχευμένα χτυπήματα, επαγγελματίες εκτελεστές και θύματα που συνδέονται με υποθέσεις ναρκωτικών ή άλλες μορφές βαριάς εγκληματικότητας.

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ανήσυχοι, καθώς η εν ψυχρώ εκτέλεση σε κεντρικό δρόμο αναδεικνύει την αίσθηση ατιμωρησίας που συχνά χαρακτηρίζει τις διαμάχες στον υπόκοσμο. «Ακούσαμε τον πυροβολισμό και βγήκαμε στο μπαλκόνι. Ο κόσμος έτρεχε τρομαγμένος», ανέφερε κάτοικος που μένει λίγα μέτρα από το σημείο.

Τι αναζητούν οι Αρχές

Το ζητούμενο για την ΕΛ.ΑΣ. είναι πλέον η ταυτοποίηση του δράστη. Η κάμερα ασφαλείας έχει δώσει σημαντικό υλικό, όμως το γεγονός ότι ο εκτελεστής ήταν πλήρως καλυμμένος δυσκολεύει τις έρευνες. Οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι θα εντοπίσουν κινήσεις διαφυγής ή κάποιο λάθος που θα αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία.

Το βέβαιο είναι ότι η δολοφονία του 47χρονου δεν ήταν τυχαία. Ήταν μήνυμα στον κόσμο της νύχτας, μια ενέργεια που σφραγίζει τον ανελέητο πόλεμο για τον έλεγχο κυκλωμάτων που δρουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αλβανία.