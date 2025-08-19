Back to Top
Πρόταση Πούτιν για διμερή συνάντηση στη Μόσχα- Αρνήθηκε ο Ζελένσκι

Ο Πούτιν φαίνεται να έκανε την συγκεκριμένη πρόταση στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές.

Για την συνάντηση με τον Ζελένσκι, «Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες Δευτέρα (18/8/2025) με τον Τραμπ, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε “όχι”», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

