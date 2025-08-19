Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να είναι ευέλικτος- «Οχι» σε Αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας ζωντανά στο Fox News, δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «πρέπει να είναι ευέλικτος» στις διαπραγματεύσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τηλεφώνησε χθες στον Ρώσο ηγέτη και εξέφρασε την ελπίδα η συμπεριφορά του να είναι «καλή». «Αν όχι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Βλαντιμίρ Πούτιν να μην επιθυμεί τελικά συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ελπίζει ο Ρώσος ηγέτης να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ειρήνης, αλλά «είναι πιθανό να μη θέλει να κάνει μια συμφωνία».

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί, νομίζω όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Τόνισε επίσης πως ελπίζει ότι ο Ζελένσκι «θα κάνει ό,τι χρειάζεται», αλλά υπογράμμισε ότι και εκείνος οφείλει να δείξει «ευελιξία» στις συνομιλίες.

Παραδέχτηκε πάντως ότι Ζελένσκι και Πούτιν δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν «κολλητοί», αλλά επισήμανε ότι «αυτοί είναι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις».

«Δεν θα σταλούν Αμερικανοί στρατιώτες σε ουκρανικό έδαφος»

Σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός: «Δεν θα σταλούν Αμερικανοί στρατιώτες σε ουκρανικό έδαφος. Εχετε τη διαβεβαίωσή μου». Δήλωσε ωστόσο ότι άλλες χώρες είναι «διατεθειμένες να στείλουν στρατεύματα».

Αναφερόμενος στις χθεσινές συνομιλίες με ξένους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι πρόκειται για «καλούς ανθρώπους» που «θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος». Εξήγησε ότι για την Ευρώπη ο πόλεμος «είναι πιο κοντά, ενώ εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός», κάτι που, όπως είπε, «τους κάνει να το βλέπουν διαφορετικά».

«Οταν μιλάμε για την ασφάλεια, εκείνοι είναι διατεθειμένοι να στείλουν στρατιώτες», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν σε ζητήματα ασφαλείας, όπως με αεροπορική υποστήριξη, αλλά υπογράμμισε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι η βασική εγγύηση ασφαλείας στην οποία θα βασιστεί η Ουκρανία.

«Η Ουκρανία θα πάρει πίσω πολλά εδάφη»

Eρωτηθείς αν συζήτησε στον Λευκό Οίκο με ξένους ηγέτες –συμπεριλαμβανομένου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι– το ενδεχόμενο «ανταλλαγής εδαφών», απάντησε ότι «η Ουκρανία θα πάρει πίσω τη ζωή της» και «πολλά εδάφη».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αυτός είναι ένας πόλεμος και η Ρωσία είναι μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη… είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι».