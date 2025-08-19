Διπλωματικό ραντεβού κορυφής: Πούτιν και Ζελένσκι ίσως συναντηθούν στην Ουγγαρία

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται η κρίσιμη συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μάλιστα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζεται, μεταδίδει ότι η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία. Πάντως, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε οι συναντήσεις να διεξαχθούν στη Γενεύη της Ελβετίας. «Αυτή είναι η συλλογική βούληση μάλλον, παρά ένα σενάριο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο LCI, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Το βλέμμα στραμμένο στις εγγυήσεις ασφαλείας

Όπως προέκυψε χτες από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εάν επιτευχθεί πρόοδος στη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Πούτιν, θα πραγματοποιηθεί τριμερής με την παρουσία του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ.

Κατά τα άλλα ο Μερτς δήλωσε ότι ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ήρθαν με ενιαίο μέτωπο και οι συζητήσεις τους με την αμερικανική κυβέρνηση θα στραφούν τώρα στις λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. «Είναι απολύτως σαφές ότι ολόκληρη η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει», δήλωσε ο Μερτς, επαινώντας την ανακοίνωση του Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης έτοιμες να τις παράσχουν.

Παρά το γεγονός ότι το Κρεμλίνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Πούτιν, ο ανώτερος αξιωματούχος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σε ηχητικά σχόλια στο Telegram τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συζήτησαν «τη δυνατότητα αύξησης του επιπέδου των εκπροσώπων της ουκρανικής και της ρωσικής πλευράς... που συμμετέχουν στις προαναφερθείσες απευθείας διαπραγματεύσεις».

Εν τω μεταξύ, οι Ευρωπαίοι ηγέτες - οι οποίοι έσπευσαν στην Ουάσινγκτον για να υποστηρίξουν τον Ζελένσκι - προέτρεψαν τον Τραμπ να επιμείνει ότι ο Πούτιν πρέπει να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο πριν προχωρήσουν οι όποιες συνομιλίες.

Ο Τραμπ υποστήριζε προηγουμένως αυτή την πρόταση, αλλά άλλαξε στάση μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν την Παρασκευή, υιοθετώντας αντ' αυτού τη θέση της Μόσχας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να είναι συνολική, παρατηρεί το Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι του άρεσε η ιδέα της κατάπαυσης του πυρός, αλλά οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να εργαστούν για μια ειρηνευτική συμφωνία ενώ οι μάχες συνεχίζονταν.

Πυρά Μακρόν κατά Πούτιν

Κατά τα άλλα, μιλώντας στο LCI ο Μακρόν, σημείωσε πως «από το 2007-2008 (όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Γεωργία), ο πρόεδρος Πούτιν σπανίως τήρησε τις δεσμεύσεις του. Υπήρξε διαρκώς μία δύναμη αποσταθεροποίησης. Και επιδίωξε την αναθεώρηση του συνοριακού καθεστώτος για να επεκτείνει την δύναμή του».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πιστεύει ότι «η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε διαρκή δύναμη αποσταθεροποίησης και εν δυνάμει απειλή για πολλούς από μας».

«Μία χώρα που επενδύει 40% του προϋπολογισμού της σε τέτοιο (πολεμικό) εξοπλισμό, που κίνησε έναν στρατό άνω του 1,3 εκατομμυρίου ανθρώπων, δεν θα γίνει κράτος ειρήνης και ανοικτό δημοκρατικό σύστημα από την μία μέρα στην άλλη», προειδοποίησε.

«Κατά συνέπεια, και για την ίδια του την επιβίωση, (ο Πούτιν) έχει ανάγκη να συνεχίσει να τρώει. Αυτό. Και άρα είναι αρπακτικό, είναι ένα τέρας στις πόρτες μας. Δεν λέω ότι αύριο είναι η σειρά της Γαλλίας να δεχθεί επίθεση, αλλά επιτέλους αποτελεί απειλή για τους Ευρωπαίους (...) και δεν πρέπει να είμαστε αφελείς», είπε.

Σε άλλη συνέντευξή του στο δίκτυο NBC News, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για την δυνατότητα επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. «Οταν κοιτάζω την κατάσταση και τα γεγονότα, δεν βλέπω τον πρόεδρο Πούτιν να θέλει την ειρήνη τώρα, αλλά ίσως και να είμαι υπερβολικά απαισιόδοξος».