Πυρκαγιές: Ποιες περιοχές κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης στην Αχαΐα και την Πάτρα

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 12ης Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα, σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης τίθενται:

• Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

• Οι Δημοτικές Κοινότητες Βραχνέικων, Θεριανού, Καμινίων και Τσουκαλεΐκων (Δημοτική Ενότητα Βραχνέικων).

• Η Δημοτική Κοινότητα Σαραβαλίου (Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδος).

• Οι Δημοτικές Κοινότητες Ρίου, Αγίου Βασιλείου και Πλατανίου (Δημοτική Ενότητα Ρίου).

• Η Δημοτική Ενότητα Πατρέων του Δήμου Πατρέων.

Η ισχύς της κήρυξης ξεκινά από τις 12 Αυγούστου 2025, ημερομηνία εκδήλωσης των πυρκαγιών, και παρατείνεται για τρεις μήνες, έως και τις 12 Νοεμβρίου 2025.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στη διαχείριση και αντιμετώπιση των σοβαρών συνεπειών που προκάλεσαν οι δασικές πυρκαγιές στην περιοχή.