Δυτική Αχαΐα: Στεγαστική αποκατάσταση των οικογενειών Ρόμά που επλήγησαν από τη φωτια

Τη στεγαστική αποκατάσταση και στήριξη των πληγέντων Ρομά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου ζητά με επιστολή του προς τον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Πρόδρομο Πύρρο, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά επλήγη και ο καταυλισμός των Ρομά στην περιοχή «Πισωσυκιά» της Δ.Ε. Δύμης, όπου κάηκαν ολοσχερώς περισσότερα από 15 κοντέινερς και παράγκες, στις οποίες στεγάζονταν συνολικά 56 άτομα (25 ενήλικες - 31 παιδιά).

Από την πρώτη στιγμή και με πρόνοια του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και σε συνεργασία με την 116 Π.Μ. Αράξου, οι οικογένειες αυτές βρήκαν προσωρινή στέγαση σε σκηνές που έχουν στηθεί παραπλεύρως της καμένης έκτασης, ενώ με φροντίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις και φορείς (Γιατροί του Κόσμου, Go2gether, ΙΚΕΛΟΣ, IASIS, Κουζίνα Love Van, εθελοντές, κ.α.) τους παρασχέθηκαν ιατροφαρμακευτική κάλυψη, νερά, φαγητό, είδη υγιεινής, κ.α.

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος «οι οικογένειες αυτές, έχασαν τα ελάχιστα υπάρχοντά τους και τα μέσα βιοπορισμού τους. Με δεδομένο ότι βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας ανάγκης, χωρίς στέγη, τρόφιμα και βασικά είδη πρώτης ανάγκης (νερό, ρεύμα, κ.α.), καθώς και ότι εξαιρούνται της κρατικής αρωγής (αποζημίωση οικοσκευής, κ.α.) παρά το γεγονός ότι στα κοντέινερς, αλλά και παράγκες που τους στέγαζαν διέθεταν ηλεκτρικές συσκευές, ζητάμε την διάθεση κοντέινερς για τη στέγασή τους, έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τους πληγέντες και σχεδιασμό μακροπρόθεσμων μέτρων για την αποκατάσταση της στέγης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους».