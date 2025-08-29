Back to Top
ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ Λεχαινά
Φωτιά στα Λεχαινά: Καίει αγροτοδασική έκταση, διπλά στην Ολυμπία Οδό

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Λεχαινών

Η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις και οι δυνάμεις ενισχύονται από όλες τις υπηρεσίες του νομού. 

Το μέτωπο βρίσκεται δίπλα στην Ολυμπία Οδό και σύμφωνα με πληροφορίες εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο...

