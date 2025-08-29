Φωτιά στα Λεχαινά: Καίει αγροτοδασική έκταση, διπλά στην Ολυμπία Οδό

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Λεχαινών.

Η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις και οι δυνάμεις ενισχύονται από όλες τις υπηρεσίες του νομού.

Το μέτωπο βρίσκεται δίπλα στην Ολυμπία Οδό και σύμφωνα με πληροφορίες εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο...

ilialive.gr