Financial Times: Ο Τραμπ προτείνει κινεζικές ειρηνευτικές δυνάμεις για την Ουκρανία- Διαψεύδει η αμερικανική κυβέρνηση

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πρότεινε την αποστολή Κινέζων στρατιωτών ως ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, στηρίζοντας ουσιαστικά μια ιδέα που είχε καταθέσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πηγές που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ πρότεινε, σε συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, να προσκληθεί η Κίνα ώστε να στείλει ειρηνευτικές δυνάμεις για να επιτηρούν μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου των 1.300 χιλιομέτρων, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης με τη Ρωσία.

Πάντως, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ αρνήθηκε τις πληροφορίες δηλώνοντας στους FT πως «αυτό είναι ψευδές» και πως «δεν υπήρξε καμία συζήτηση για Κινέζους ειρηνευτές».

Σε κάθε περίπτωση, η ιδέα έχει απορριφθεί από την Ευρώπη και προηγουμένως από τον Ζελένσκι, λόγω της κρίσιμης υποστήριξης που έχει δώσει το Πεκίνο στη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Το θέμα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για μια πιθανή εκεχειρία, τις δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία και τη δομή οποιασδήποτε μεταπολεμικής συμφωνίας. Παρά τις πιέσεις Τραμπ για συμφωνία, Μόσχα και Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά σε καίρια ζητήματα, όπως ο έλεγχος των εδαφών μετά τον πόλεμο.

Η πρόταση για Κινέζους ειρηνευτές είχε τεθεί πρώτη φορά από τη Ρωσία, ήδη από τις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης το 2022, όταν η Μόσχα επιζητούσε ένα πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας. Η Κίνα τότε, είχε απορρίψει τα σενάρια συμμετοχής. Το ίδιο έκανε και αυτή την εβδομάδα, με το υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει «αναληθή» τα δημοσιεύματα περί συμμετοχής της σε ειρηνευτική δύναμη.

Ο Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αποδέχεται τέτοιο ρόλο για την Κίνα, αλλά εμφανίζεται πιο δεκτικός στην ιδέα συμμετοχής της Τουρκίας σε μια μελλοντική ειρηνευτική δύναμη.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες Πέμπτη με τον Ζελένσκι, τόνισε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει νέες διαπραγματεύσεις και να συμβάλει στην ασφάλεια της Ουκρανίας, εάν επιτευχθεί ειρήνη.

Σύμφωνα με τους FT, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επίσης δηλώσει ότι θα μπορούσαν να δεχθούν την συμμετοχή της Τουρκίας στην ειρηνευτική μεταπολεμική δύναμη, ειδικά στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.