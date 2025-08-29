Φιντάν: «Κλείσαμε τα λιμάνια και τον εναέριο χώρο μας για το Ισραήλ»- Διαψεύδουν ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες

Την πλήρη διακοπή των εμπορικών σχέσεων και το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τις ισραηλινές πτήσεις, ως απάντηση στις στρατιωτικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα η Άγκυρα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, με αφορμή την κατάσταση στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκαλέσει η ισραηλινή στρατιωτική δράση.

«Διακόψαμε πλήρως τις εμπορικές μας σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν επιτρέπουμε σε τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και δεν επιτρέπουμε σε ισραηλινά αεροσκάφη να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναφερόμενος ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όχι σε νέες ενέργειες της Άγκυρας, αλλά σε ήδη υφιστάμενες πολιτικές και μέτρα που έχει λάβει η τουρκική κυβέρνηση.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, τουρκική διπλωματική πηγή έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Φιντάν αναφερόταν μόνο στις κυβερνητικές πτήσεις του Ισραήλ και τις πτήσεις που μεταφέρουν όπλα. «Τα σχόλια του υπουργού αφορούν τις επίσημες πτήσεις του Ισραήλ και τις πτήσεις που μεταφέρουν όπλα ή πυρομαχικά προς το Ισραήλ. Αυτό δεν ισχύει για τις εμπορικές πτήσεις διέλευσης» εξήγησε.

Η Τουρκία, ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Χαμάς, συνεχίζει να επικρίνει σφοδρά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και κατηγορεί την κυβέρνηση Νετανιάχου για «κρατική τρομοκρατία» και χρήση της πείνας ως όπλου. Ο Φιντάν κατήγγειλε τα σχέδια εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους και τόνισε πως η Τουρκία απορρίπτει οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο.

Ταυτόχρονα, η Άγκυρα προγραμματίζει αερομεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αναμένοντας την έγκριση της Ιορδανίας για την πραγματοποίηση αυτών των πτήσεων. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με αρκετές χώρες να καταδικάζουν την στάση της Τουρκίας και να καλούν για άμεση λύση στη σύγκρουση.

Παρά τη δήλωση του Χακάν Φιντάν, η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έκανε κανένα σχόλιο. Στην πράξη, όμως, οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες συνέχισαν να επιχειρούν κανονικά στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Οι αεροπορικές εταιρείες Arkia και Israir, σύμφωνα με τους Times of Israel, επιβεβαίωσαν ότι δεν έλαβαν νέες οδηγίες από τις τουρκικές αρχές και ότι οι πτήσεις τους συνέχισαν κανονικά, χωρίς αλλαγές. «Αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε λάβει καμία οδηγία για τροποποίηση των πτήσεων μας» ανέφερε εκπρόσωπος της Arkia.