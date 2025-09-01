Φωτιά στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης

Σύμφωνα με αναφορές γίνονταν εργασίες στη στέγη όταν ξέσπασε η φωτιά
Φωτιά εκδηλώθηκε στο μουσικό σχολείο της Παλλήνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή του κτιρίου ενώ γίνονταν εργασίες μόνωσης.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
πηγή protothema.gr
