Καλάβρυτα: Θρησκευτική εορτή στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Πλατανιωτίσσας στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου

Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η θρησκευτική εορτή στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Πλατανιωτίσσας, στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιώτισσας της Δ.Ε. Καλαβρύτων, την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, με τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

07:00 π.μ.: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου

10:00 π.μ.: Προσέλευση Επισήμων

11:00 π.μ.: Αρτοκλασία

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα προσφερθούν κεράσματα και καφές στον ξενώνα του Ιερού Προσκυνήματος.