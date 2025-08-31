Καλάβρυτα: Θρησκευτική εορτή στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Πλατανιωτίσσας στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου

Διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου
Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος η θρησκευτική εορτή στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Πλατανιωτίσσας, στη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιώτισσας της Δ.Ε. Καλαβρύτων, την Κυριακή 7 και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025.
Οι εορτασμοί θα ξεκινήσουν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 19:30, με τον Μέγα Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου.
Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της εορτής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
07:00 π.μ.: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παύλου
10:00 π.μ.: Προσέλευση Επισήμων
11:00 π.μ.: Αρτοκλασία
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, θα προσφερθούν κεράσματα και καφές στον ξενώνα του Ιερού Προσκυνήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr