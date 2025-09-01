Στην Πάτρα σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Συναντήσεις με φορείς και κατοίκους μετά τις πυρκαγιές – Παρουσία στο Εφετείο για την υπόθεση του ΧΥΤΑ Αιγείρας
Στην Πάτρα θα βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο επαφών με κατοίκους και φορείς για την αποτίμηση της κατάστασης που άφησαν πίσω τους οι μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου.
Το πρωί η κ. Κωνσταντοπούλου θα παρασταθεί στο Εφετείο Πατρών, υπερασπιζόμενη πολίτες της Αιγιάλειας που αντιτίθενται στον ΧΥΤΑ Αιγείρας. Η ίδια βρίσκεται στο πλευρό τους από το 2018, παρέχοντας αφιλοκερδώς νομική υποστήριξη.
Στις 13:00 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή της με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ενώ ακολούθως θα επισκεφθεί τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Πατρών και θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες.
Χθες, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στην Ηλεία, συνοδεύοντας τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Δημαρχείο Πύργου σε εκδήλωση μνήμης για τον αγωνιστή της Δημοκρατίας Σάκη Καράγιωργα, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από τον θάνατό του.
