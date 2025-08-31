Ηλεία: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα πάτρια εδάφη

Την Ηλεία επισκέφθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο του κόμματος της «Πλεύσης Ελευθερίας» να επισκέπτεται την Ολυμπία, τα Κρέστενα και την Λίμνη Καϊάφα έχοντας στο πλάι της τον πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο (πρ. πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρ. υπουργό), προβαίνοντας και σε σχετική ανάρτηση στο προφίλ της στο fb…

«Μπροστά στον παλιό Σταθμό του τρένου στην Ολυμπία, μπροστά στην πόρτα του σπιτιού που μεγάλωσε ο πατέρας μου στα Κρέστενα, μπροστά στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Γεράνιο στη Λίμνη Καϊάφα…

Ένα οδοιπορικό στα πάτρια εδάφη, που συνεχίζεται και με γεμίζει δύναμη, νοσταλγία, αγάπη…», έγραψε με δεκάδες σχόλια και κοινοποιήσεις να «ακολουθούν» την ανάρτηση της.