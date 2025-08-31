Ηλεία: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα πάτρια εδάφη

Στην Ολυμπία, στα Κρέστενα και στη Λίμνη Καϊάφα η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»
Την Ηλεία επισκέφθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την πρόεδρο του κόμματος της «Πλεύσης Ελευθερίας» να επισκέπτεται την Ολυμπία, τα Κρέστενα και την Λίμνη Καϊάφα έχοντας στο πλάι της τον πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο (πρ. πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρ. υπουργό), προβαίνοντας και σε σχετική ανάρτηση στο προφίλ της στο fb…
«Μπροστά στον παλιό Σταθμό του τρένου στην Ολυμπία, μπροστά στην πόρτα του σπιτιού που μεγάλωσε ο πατέρας μου στα Κρέστενα, μπροστά στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Γεράνιο στη Λίμνη Καϊάφα…
Ένα οδοιπορικό στα πάτρια εδάφη, που συνεχίζεται και με γεμίζει δύναμη, νοσταλγία, αγάπη…», έγραψε με δεκάδες σχόλια και κοινοποιήσεις να «ακολουθούν» την ανάρτηση της.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια προέτρεπε την κα Κωνσταντοπούλου να έρχεται πιο συχνά στην Ηλεία αναφέροντας πως: «Θα πρέπει να επισκέπτεσαι συχνά το νόμο μας και να ασχοληθείς εσύ με τα προβλήματά του!! Κανένας άλλος δεν θα ασχοληθεί.»…
Σημειώνεται πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναμένεται να παραστεί, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (Κυριακή 31/8), στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου για τον Σάκη Καράγιωργα, όπου ο πατέρας της θα είναι ομιλητής.
πηγη iliaenimerosi
