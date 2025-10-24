Καλάβρυτα: Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο

Σε κλίμα έντονης αγωνίας και αποφασιστικότητας, συγκαλείται σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων με μοναδικό θέμα τον Ιστορικό Οδοντωτό Σιδηρόδρομο.

Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, καθώς το ζήτημα θεωρείται κατεπείγον για την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της περιοχής και βασικό πυλώνα του τοπικού τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημάρχου κ. Παπαδόπουλου, η ανάγκη άμεσης συνεδρίασης προκύπτει από τον κίνδυνο οικονομικής και κοινωνικής ζημίας σε περίπτωση προβλημάτων ή διακοπών στη λειτουργία του Οδοντωτού. Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η μη απρόσκοπτη λειτουργία του σιδηροδρομικού άξονα θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, τους επαγγελματίες, τον τουρισμό, αλλά και στη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Η συνεδρίαση έρχεται να προστεθεί σε σειρά πρωτοβουλιών της τοπικής κοινωνίας, όπως η ενημερωτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, μετά από κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου, και στην οποία συμμετείχαν πολίτες και φορείς διεκδικώντας τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, την άμεση συντήρηση και την προστασία της ιστορικής και τουριστικής του κληρονομιάς.

Ο Δήμαρχος σκοπεύει, μέσω του Συμβουλίου, να καθοριστούν συγκεκριμένες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της τακτικής και ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού, ο οποίος εδώ και πάνω από 120 χρόνια συνδέει τα Καλάβρυτα με το Διακοπτό, αποτελώντας μοναδικό τεχνικό και πολιτιστικό μνημείο της χώρας. Η συνεδρίαση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, καθώς η τύχη του σιδηροδρόμου επηρεάζει άμεσα την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.