Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Προσοχή στην κυκλοφορία- Παραμένουν εκτός λειτουργίας φανάρια στο κέντρο

Πάτρα: Προσοχή στην κυκλοφορία- Παραμένο...

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ακόμα δυσκολίες σε πολλές διασταυρώσεις της πόλης μετά τη χθεσινή βροχόπτωση

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα την Πάτρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς αρκετά φανάρια στο κέντρο της πόλης τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Το πρόβλημα παραμένει και σήμερα σε πολλές διασταυρώσεις, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για τους οδηγούς και επιβάτες

Ειδήσεις Τώρα

Το Μεσολόγγι πνίγηκε στη λάσπη μετά την καταιγίδα- Εικόνες από Drone

Πάτρα: Προβλήματα ηλεκτροδότησης μέχρι τα μεσάνυχτα μετά την έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Μεσολόγγι: Εργαζόμενος του Δήμου δέχθηκε επίθεση ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει στις πλημμύρες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φανάρια

Ειδήσεις