Πάτρα: Προσοχή στην κυκλοφορία- Παραμένουν εκτός λειτουργίας φανάρια στο κέντρο

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα την Πάτρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς αρκετά φανάρια στο κέντρο της πόλης τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Το πρόβλημα παραμένει και σήμερα σε πολλές διασταυρώσεις, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο για τους οδηγούς και επιβάτες