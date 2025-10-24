Έρχεται πρόστιμο 350 ευρώ για όσους έχουν τη «δική» τους θέση στάθμευσης

Μπορεί ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας να φέρνει βαρύτατες κυρώσεις για τις επικίνδυνες και αντικοινωνικές συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα στον δρόμο, όπως για παράδειγμα αλκοόλ και οδήγηση ή παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, στο στόχαστρο όμως μπαίνουν και πρακτικές που, αν και δεν θεωρούνται άμεσα επικίνδυνες, είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές για τους οδηγούς και κρίνονται ως αντικοινωνικές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρακτική πολλών οδηγών να «φυλάνε» θέσεις στάθμευσης μπροστά από το κατάστημα ή την κατοικία τους, θεωρώντας τον δημόσιο δρόμο, προσωπική «ιδιοκτησία» τους.

Η τακτική αυτή περιλαμβάνει πολλές φορές την τοποθέτηση καρεκλών, καφασιών, γλαστρών ή ακόμα και την κατάληψη με τα μηχανάκια τους, με σκοπό να διατηρήσουν τη θέση κενή μέχρι να επιστρέψουν και να σταθμεύσουν το όχημά τους.

Ωστόσο, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορίζει ένα σαφές νομικό πλαίσιο για τις παραπάνω περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 52, «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου», απαγορεύεται ρητά η προσωρινή ή μόνιμη κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια, ειδικά όταν αυτά παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, την επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή όταν μειώνουν την ορατότητα των χρηστών του δρόμου.

Η συγκεκριμένη παράβαση υπάγεται στην υποκατηγορία Ε3-Α και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ.

Κατ’ εξαίρεση, ο νόμος επιτρέπει την κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε ζώνες μικρής κυκλοφορίας, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χώρος και κατόπιν άδειας των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών, μετά και από από τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.

Να πούμε, τέλος, ότι ακόμα και η κατάληψη χώρου με κάδους για μπάζα ή το κλείσιμο περιοχής για εργασίες μπορεί να θεωρηθεί παράνομη, εφόσον δεν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

πηγη carandmotor