Η «Ανάσταση» του Μελ Γκίμπσον: Η συνέχεια των Παθών του Χριστού με budget 200 εκατ. δολάρια

Το έργο αυτό αποτελεί τη συνέχεια της ταινίας «The Passion of the Christ» (2004) η οποία είχε προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ
Ο πασίγνωστος ηθοποιός και σκηνοθέτης, Μελ Γκίμπσον, επιστρέφει στον κινηματογράφο με ένα επικό εγχείρημα, την ταινία «The Resurrection Of The Christ», το οποίο αναμένεται να είναι το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα διατεθεί στην επικείμενη American Film Market (AFM).
Σύμφωνα με το «Deadline», ο προϋπολογισμός της διμερής ταινίας που δημιουργείται υπό την εποπτεία του Μελ Γκίμπσον εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια, ένα τεράστιο και εξαιρετικά σπάνιο ποσό για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά.
Η Lionsgate, η οποία έχει αναλάβει τη διανομή, φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το «μεγάλο εισιτήριο» στην αγορά, μετά την παρουσίαση της ταινίας «Hunger Games» στις Κάννες.
Το κινηματογραφικό πρότζεκτ, έχει ξεκινήσει να γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027.
Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο, 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.
Το έργο αυτό μάλιστα αποτελεί τη συνέχεια του «The Passion of the Christ» (2004) και σύμφωνα με τον Μελ Γκίμπσον, η πλοκή θα είναι μια «σουρεαλιστική, οξυδερκής διαδρομή» που θα εξερευνήσει όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Deadline», θα περιλαμβάνει μεγάλες και εντυπωσιακές σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, καθώς και συγκρούσεις των δυνάμεων του «καλού και του κακού» και σε άλλα βασίλεια.
Ο Μελ Γκίμπσον υπογράφει το σενάριο μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του στην Icon Productions, Μπρους Ντέιβι.
Τον ρόλο του Ιησού κέρδισε ο Φιλανδός ηθοποιός Jaakko Ohtonen, τη Μαρία Μαγδαληνή η Κουβανή Mariela Garriga, ενώ την Παναγία η πολωνικής καταγωγής, Kasia Smutniak. Το καστ επίσης περιλαμβάνει τον Pier Luigi Pasino στον ρόλο του Πέτρου, τον Riccardo Scamarcio ως Πόντιο Πιλάτο και τον Rupert Everett σε ένα άγνωστο ρόλο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία του 2004 η οποία εστιάζει στις τελευταίες 12 ώρες πριν την σταύρωση του Ιησού, απέφερε συνολικές εισπράξεις $612 εκατομμυρίων παγκοσμίως, έναντι ενός προϋπολογισμού μόλις $30 εκατομμυρίων.
Επίσης, το «The Passion of the Christ», είχε «κερδίσει» τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες: Καλύτερου Μακιγιάζ, Καλύτερης Φωτογραφίας και Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής.
