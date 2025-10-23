Η «Ανάσταση» του Μελ Γκίμπσον: Η συνέχεια των Παθών του Χριστού με budget 200 εκατ. δολάρια

Ο πασίγνωστος ηθοποιός και σκηνοθέτης, Μελ Γκίμπσον, επιστρέφει στον κινηματογράφο με ένα επικό εγχείρημα, την ταινία «The Resurrection Of The Christ», το οποίο αναμένεται να είναι το πιο ακριβό πρότζεκτ που θα διατεθεί στην επικείμενη American Film Market (AFM).

Σύμφωνα με το «Deadline», ο προϋπολογισμός της διμερής ταινίας που δημιουργείται υπό την εποπτεία του Μελ Γκίμπσον εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια δολάρια, ένα τεράστιο και εξαιρετικά σπάνιο ποσό για την ανεξάρτητη κινηματογραφική αγορά.

Η Lionsgate, η οποία έχει αναλάβει τη διανομή, φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το «μεγάλο εισιτήριο» στην αγορά, μετά την παρουσίαση της ταινίας «Hunger Games» στις Κάννες.

Το κινηματογραφικό πρότζεκτ, έχει ξεκινήσει να γυρίζεται στα στούντιο της Cinecittà στη Ρώμη και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2027.

Το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027, ενώ το δεύτερο, 40 ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 6 Μαΐου, ανήμερα της εορτής της Ανάληψης του Κυρίου.

Το έργο αυτό μάλιστα αποτελεί τη συνέχεια του «The Passion of the Christ» (2004) και σύμφωνα με τον Μελ Γκίμπσον, η πλοκή θα είναι μια «σουρεαλιστική, οξυδερκής διαδρομή» που θα εξερευνήσει όχι μόνο την Ανάσταση, αλλά και την κάθοδο στην Κόλαση και την πτώση των Αγγέλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Deadline», θα περιλαμβάνει μεγάλες και εντυπωσιακές σκηνές μάχης μεταξύ αγγέλων και δαιμόνων, καθώς και συγκρούσεις των δυνάμεων του «καλού και του κακού» και σε άλλα βασίλεια.