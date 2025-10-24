Back to Top
Πάτρα: Προκάλεσε τροχαίο και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς άδεια και πινακίδες

Τι αναφέρει η αστυνομία για το περιστατικό

Ένας άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Πατρών, αφού μετά από τροχαίο ατύχημα διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης και πινακίδων κυκλοφορίας.

