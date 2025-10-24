ΣΥΡΙΖΑ: Στροφή υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα - Διαφωνεί ο Πολάκης

Αναμενόμενο ήταν τα κύματα που προκάλεσαν στον προοδευτικό χώρο η παραίτηση και οι παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα να χτυπήσουν και τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο μεν Σωκράτης Φάμελλος αναπροσάρμοσε ξανά την θέση του έναντι του πρώην πρωθυπουργού, ρίχνοντας «γέφυρες» προς την πλευρά του, στάση με την οποία συμφώνησαν οι περισσότεροι στην χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Στον αντίποδα βρέθηκε ο Παύλος Πολάκης αντιπαρατιθέμενος με τον πρόεδρο του κόμματος, λέγοντας πως «είναι και θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική» είπε χτες κατά την εισήγησή του στο όργανο ο Σωκράτης Φάμελλος, μετακινούμενος ουσιωδώς σε σχέση με πρόσφατες δηλώσεις του περί «παράλληλων πορειών» της Κουμουνδούρου με τον πρώην πρωθυπουργό. Παράλληλα φάνηκε να εγκαταλείπει προς ώρας τα καλέσματα σε κεντρικό διάλογο με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας πως και από τα δύο κόμματα «έχουμε αρνήσεις και υπαναχωρήσεις. Και εδώ υπάρχουν ξεκάθαρες ευθύνες».

Παρόλα αυτά ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε τα στελέχη να φροντίσουν ώστε «να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου». Παράλληλα έστειλε και εσωκομματικό μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες λέγοντας πως «οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι δημοκρατία, αλλά δεν πρέπει να μας οδηγούν σε εσωστρέφεια ή αδράνεια» και κάλεσε «όλα τα μέλη και στελέχη να περιφρουρήσουμε τη συλλογικότητα, το κόμμα μας και το πολιτικό μας σχέδιο».

Τι οδήγησε στην «αλλαγή πορείας»



Η «στροφή» του Σωκράτη Φάμελλου και της πλειοψηφίας των στελεχών του οργάνου επιβλήθηκε από την ίδια την πραγματικότητα. Οι τελευταίες έρευνες έδειξαν πως αν ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει δικό του φορέα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποστεί εκλογική «εξάχνωση», ενώ κάποια στελέχη που ήδη μιλούν θετικά για την πρωτοβουλία Τσίπρα. Ωστόσο, στα λεγόμενα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ παρατηρείται μια αντίφαση. Ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά δεν ανταποκρίνονται στα καλέσματά του, θέλησε να οικοδομήσει γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα και την ίδια ώρα είπε πως πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες που να οδηγήσουν σε κοινό ψηφοδέλτιο του προοδευτικού χώρου. Η αναφορά του στην επιδίωξη ενωτικών κινήσεων στην πραγματικότητα αφορά περισσότερο τον πολιτικό λόγο και λιγότερο το εφικτό πολιτικό αποτέλεσμα.

Το σενάριο που μοιάζει πια εφικτό για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Αλέξης Τσίπρας να συμπεριλάβει σε ένα πιθανό ψηφοδέλτιό του και στελέχη του κόμματος του οποίου ηγείτο, στο πλαίσιο μιας κεντρικής συμφωνίας της Αμαλίας με την Κουμουνδούρου. Το ερώτημα είναι εάν ο πρώην πρωθυπουργός έχει τέτοια διάθεση, ιδίως όταν έχει μιλήσει για «παλιά υλικά». Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πάντως μοιάζει να επιζητά πλέον μια τέτοια συμφωνία με υπαρξιακή αγωνία, ενώ η τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη έδειξε πως το επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται να απειληθεί και η ενότητα του κόμματος.

Χάνει ο Πολάκης στο εσωκομματικό τοπίο



Ο βουλευτής Χανίων επανέλαβε χτες στην τοποθέτησή του πως «αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική». Επί του σημείου περί της διασπαστικής τακτικής του Αλέξη Τσίπρα σημειώθηκε και ένας έντονος διάλογος ανάμεσα στον βουλευτή Χανίων και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Σωκράτη Φάμελλο να δηλώνει την ξεκάθαρη διαφωνία του με την άποψη αυτή, αναφέρει το ethnos.gr

Ο Παύλος Πολάκης κράτησε και πολιτικές αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό επισημαίνοντας πως «αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα ) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα π.χ, για “ταμείο εφοπλιστών” εμένα δεν με εμπνέουν» και κατέληξε με νόημα πως «εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους».

Αποστάσεις πάντως από τον Παύλο Πολάκη τήρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς, που παλιότερα είχε συμπορευθεί με τον βουλευτή Χανίων. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Παύλος Πολάκης μοιάζει απομονωμένος στο στελεχικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ.