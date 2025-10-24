ΣΥΡΙΖΑ: Ανοιχτή διαφωνία Φάμελλου – Πολάκη για τον Τσίπρα

«Ανάψαν τα αίματα» στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ , όπου σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελλου και του Παύλου Πολάκη.

Κατά την εισήγησή του, ο πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε την ανάγκη εκλογικής συμπόρευσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με μια πιθανή πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

«Ακόμη κι αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Αυτό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό είναι η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος. Και η δική μας πρόταση περιλαμβάνει την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει».

Ακολούθησε έντονη διαφωνία, με τον Χανιώτη βουλευτή, όπως ανήρτησε στα social media, να αναφέρει: «Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική». Ο Σωκράτης Φάμελλος του απάντησε: «Δεν είναι διάσπαση. Είμαι κάθετα αντίθετος».

Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε πως «αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα, π.χ. για “ταμείο εφοπλιστών”, εμένα δεν με εμπνέουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης φέρεται να αναφέρθηκε και στους Γιώργο Χουλιαράκη και Δημήτρη Λιάκο, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με τη συγκεκριμένη οικονομική πολιτική που χαράσσουν.

Υπέρ της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου τάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία του οργάνου με βάση τις τοποθετήσεις τους (26-3). Η Ολγα Γεροβασίλη επισήμανε πως «άλλοι ξεκινήσαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι είμαστε σήμερα εδώ. Με τις διασπάσεις, όμως, τελειώσαμε εδώ και μήνες». Ο Κώστας Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα». «Οι σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετικές», ανέφερε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Ο Νίκος Παππάς τόνισε την ανάγκη να «επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες συνεργασίας, ενδεδειγμένη η δήλωση Φάμελλου την ημέρα παραίτησης Τσίπρα».

Ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, που είναι κοντά στον Παύλο Πολάκη, απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο είπε: «Προτείνω να βάλεις τίτλο στην απόφαση της Π.Γ. τη φράση που είπες, πως “η πρότασή μας περιλαμβάνει ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ”». Σύρραξη παραλίγο να υπάρξει μεταξύ του Παύλου Πολάκη και του Γιάννη Ραγκούση, όταν ο Χανιώτης βουλευτής τον κατηγόρησε για διαρροές προς τον Τύπο. Ο υπεύθυνος σχεδιασμού διαμαρτυρήθηκε, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν και τον Σωκράτη Φάμελλο να παίρνει το μέρος του. «Καταστρέφεις το κόμμα εδώ και χρόνια με τη συμπεριφορά σου», φέρεται να του είπε ο Γιάννης Ραγκούσης. Ο Παύλος Πολάκης επιτέθηκε και στον Γιώργο Καραμέρο, εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει. «Οι βουλευτές που εκφραστήκαμε θετικά για τον Τσίπρα αφουγκραζόμαστε ένα κοινωνικό αίτημα στις γειτονιές των εκλογικών μας περιφερειών», απάντησε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.