Αντιγήρανση: Ποια είναι η άσκηση που «σβήνει» 8 χρόνια από το σώμα μας

Aπαραίτητη θεωρείται η ρουτίνα της άσκησης προκειμένου να παραμείνουμε υγιείς σωματικά και ψυχικά. Φαίνεται όμως, πως τα οφέλη της επεκτείνονται και στη μακροζωία, καθώς η άσκηση μας επιτρέπει να «σβήσουμε» έως και οκτώ χρόνια από το βιολογικό μας ρολόι.

Παρότι δεν είναι η πρώτη μελέτη που διαπιστώνει τις αντιγηραντικές ιδιότητες της άσκησης, νεότερη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Biology επισημαίνει την ιδανική άσκηση, καθώς και τη συχνότητά της αξιοποιώντας αξιόπιστους δείκτες του σώματος. Πιο συγκεκριμένα, τρεις προπονήσεις με βάρη την εβδομάδα θα μπορούσε να αφαιρέσει 8 χρόνια από τη βιολογική ηλικία μας.

Η μελέτη εξέτασε την επίδραση της προπόνησης με βάρη στη διαδικασία της γήρανσης σε ένα δείγμα 4.814 ανδρών και γυναικών, ηλικίας 20 έως 69 ετών, στις ΗΠΑ. Οι ερευνητές εστίασαν στην ανάλυση του μήκους των «τελομερών» – των προστατευτικών περιβλημάτων του DNA στα άκρα των χρωμοσωμάτων, όμοια με κορδόνια των παπουτσιών, τα οποία εμποδίζουν το γενετικό υλικό να αποδεσμευτεί ή να καταστραφεί. Προκειμένου να διαπιστώσουν εάν η προπόνηση με βάρη θα μπορούσε να επηρεάσει το μήκος αυτών των τελομερών, εξέτασαν δείγματα αίματος και ειδικότερα το μήκος των τελομερών στα κύτταρα του αίματός τους. Ζητήθηκε επίσης από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν πόσο συχνά προπονούνταν με «ασκήσεις για την ενδυνάμωση των μυών τους».

Όπως αποκάλυψαν τα αποτελέσματα, 90 λεπτά εβδομαδιαίας προπόνησης ενδυνάμωσης σχετίζονταν με 3,9 χρόνια μικρότερη βιολογική γήρανση, κατά μέσο όρο. Για κάθε 10 λεπτά αυτής της προπόνησης την εβδομάδα, τα τελομερή ήταν κατά μέσο όρο μακρύτερα. Τα 180 λεπτά εβδομαδιαίας προπόνησης ενδυνάμωσης -δηλαδή τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα- σχετιζόταν με 7,8 χρόνια λιγότερη βιολογική γήρανση.