Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό- Στο νοσοκομείο δικυκλιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Μεταμόρφωση Σωτήρος, κοντά στα Δεμένικα της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, οι οποίοι διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.