NBA: Επιχείρηση «σκούπα» με 31 συλλήψεις από το FBI για απάτες εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων

Η σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσάνσι Μπίλαπς και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, φαίνεται ότι άνοιξε και τον… ασκό του Αιόλου, για μία μεγάλη υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στις ΗΠΑ, που εμπλέκει τη μαφία με το NBA.

Οι κατηγορίες για παίκτες που συμμετέχουν σε παράνομο στοιχηματισμό στο NBA είχαν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, με τον πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαλίκ Μπίσλι να βρίσκεται πρόσφατα στο “στόχαστρο”, αλλά να βγαίνει… αθώος από τους σχετικούς ελέγχους.

Η νέα “βόμβα” ήρθε όμως μέσω μιας μεγάλης έρευνας του FBI, η οποία και οδήγησε σε σειρά συλλήψεων, μεταξύ των οποίων και κορυφαία ονόματα του πρωταθλήματος, όπως ο Μπίλαπς και ο Ροζίερ.

Ο διευθυντής του FBI, Ρίκι Πατέλ προχώρησε μάλιστα σε επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση, συνδέοντας τις συλλήψεις των δύο διάσημων προσωπικοτήτων του NBA, αλλά και του πρώην παίκτη, Ντέμιαν Τζόουνς, ακόμη και με την Cosa Nostra.

Το FBI ανακοίνωσε 31 συλλήψεις για απάτες και ξέπλυμα χρήματος

«Σήμερα είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη για να ανακοινώσουμε μια ιστορική σύλληψη εγκληματικής οργάνωσης που απλώνεται τόσο στο NBA, όσο και την Cosa Nostra. Όπως ξέρετε, άτομα όπως ο Τσόνσι Μπίλαπς, ο Ντέμιαν Τζόουνς και ο Τέρι Ροζίερ συνελήφθησαν σήμερα. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα τζόγου και χειραγώγησης αθλητικών αγώνων που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια.