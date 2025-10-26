Αθλόραμα: 27 αθλητές του κατέκτησαν 10 μετάλλια στους Διασυλλογικούς Κ14 & Κ12

Ο σύλλογός πήρε μέρος στους Διασυλλογικούς Κ14 & Κ12 με 27 αθλητές, κερδίζοντας 10 μετάλλια και σημειώνοντας αρκετά ατομικά ρεκόρ.

Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Ο σύλλογός μας κατά την διάρκεια των Διασυλλογικών αγώνων Κ14 & Κ12 ατομικών αγωνισμάτων συμμετείχε με είκοσι επτά -27- αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι κατέκτησαν δέκα -10- μετάλλια σημειώνοντας πολλά ατομικά ρεκόρ. Η εμφάνιση των αθλητών μας μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον του συλλόγου. Συγχαίρουμε θερμά τους αθλητές μας, τις προπονήτριες , μα πάνω απ΄ όλα ευχαριστούμε τους γονείς που μας έχουν εμπιστευθεί τα παιδιά τους και να τους διαβεβαιώσουμε ότι το ΑΘΛΟΡΑΜΑ είναι μια αθλητική οικογένεια και τα παιδιά σας είναι και ΄΄δικά μας΄΄ παιδιά. ΣΥΓΧΑΤΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ14

1η ΤΡΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2013 2.000μ. ΒΑΔΗΝ 11.13.81

2η ΠΕΤΣΑΛΗ ΛΥΔΙΑ 2013 2.000μ. ΒΑΔΗΝ 11.51.37

2ος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2012 800μ. 2.28.54

3ος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013 ΜΗΚΟΣ 4.42

3ος ΚΟΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2012 150μ. 21.39

3ος ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012 800μ. 2.30.34

3ος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2013 VORTEX 31.60

3ος ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 VORTEX 22.40

4ος ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 2013 800μ. 2.37.48

6ος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2012 150μ. 26.11

7ος ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2012 150μ. 26.57

7ος ΜΠΑΎΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2012 800μ. 2.56.11

10ος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2012 800μ. 3.00.89

13η ΛΑΊΝΑ ΝΙΚΟΛΙΑ 2012 60μ. 9.93

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ12

1η ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΧΑΡΙΣ 2015 50μ. 8΄΄26

2η ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ 2015 VORTEX 22.00

- ΚΟΡΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 2014 600μ. 2.02.80

- ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2016 ΜΗΚΟΣ 3.48

- ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2014 600μ. 2.14.96

- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2016 600μ. 2.18.99

- ΚΑΡΚΑΛΗ ΒΕΡΒΙΤΑ 2016 50μ. 8.59

- ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2016 600μ. 2.49.77

- ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2015 50μ. 9.49

- ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2015 50μ. 9.35

- ΧΟΥΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2015 50μ. 942

- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2015 50μ. 9.43

- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 2015 50μ. 9.47