Ο 18χρονος Έλληνας που δολοφονήθηκε στη Βραζιλία ήθελε να γυρίσει μόνιμα στη Ρόδο

Στο πένθος έχει βυθιστεί μια οικογένεια ομογενών Ελλήνων που ζει μόνιμα στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.

Ο 18χρονος Θοδωρής Κατταβενός δούλευε σε ένα κατάστημα εστίασης στο Σάο Πάολο όταν ληστές άνοιξαν πυρ εναντίον του και τον άφησαν πίσω τους νεκρό στην προσπάθειά του να αρπάξουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαν.

Ο 18χρονος είχε μεγαλώσει στη Ρόδο και συγκεκριμένα στη περιοχή της Ψίνθου με την οικογένειά του, ενώ ο πατέρας του εργαζόταν ως πλήρωμα σε ΕΚΑΒ. Αποφάσισαν να μετακομίσουν στην χώρα της Λατινικής Αμερικής καθώς η μητέρα της οικογένειας έχει καταγωγή από την Βραζιλία. Έτσι το ζευγάρι με τα δύο παιδιά αποφάσισαν να κάνουν μια νέα αρχή στο Σάο Πάολο, με τον Ιωάννη Κατταβενό να ξεκινά μια επιχείρηση με ελληνικό φαγητό ονόματι «kebab do grego».

Σύμφωνα με το rodiaki.gr ο άτυχος νέος είχε εκμυστηρευτεί πρόσφατα στον παππού του την επιθυμία του να επιστρέψει μόνιμα στη Ρόδο. «Θέλω να γυρίσω πίσω, να μείνω για πάντα στη Ρόδο», φέρεται να του είχε πει λίγες εβδομάδες πριν τη μοιραία νύχτα.

Όπως αναφέρει το ίδιο Μέσο, τη στιγμή του τραγικού γεγονότος, η μητέρα του και η αδελφή του απουσίαζαν εκτός Βραζιλίας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο οδυνηρή την είδηση για την οικογένεια, η οποία πληροφορήθηκε από μακριά την απώλεια του παιδιού της.

Σπαρακτική ήταν και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του Γιάννης περιγράφοντας το τραγικό γεγονός: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»