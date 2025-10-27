Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις- Βροχές αλλά και τριαντάρια

Φθινοπωρινά χαρακτηριστικά θα έχει η σημερινή ημέρα καθώς ένα σύστημα που ήδη επηρεάζει τη βορειοδυτική Ελλάδα φέρνει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ήδη στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία εκδηλώνονται καταιγίδες, ενώ μέχρι το απόγευμα αναμένονται τοπικά φαινόμενα και στη Θεσσαλία.

Στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα πραγματοποιείται η μαθητική παρέλαση, αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συμπέσουν με την ώρα της παρέλασης.

Δεν προβλέπονται έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα, ωστόσο συνιστάται ομπρέλα. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 21 βαθμούς.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και χωρίς βροχές. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, κυρίως στα ανοιχτά του Ευβοϊκού, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ, φαινόμενο που θα διαρκέσει έως το απόγευμα. Στη δυτική Ελλάδα, οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με ένταση έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 20–23 βαθμούς, στα κεντρικά και ανατολικά έως 27–28, ενώ στη βόρεια Κρήτη, εξαιτίας του νοτιά, η μέγιστη τιμή αναμένεται να φτάσει τους 31–32 βαθμούς.

Ευνοϊκές συνθήκες για τις παρελάσεις

Για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός προβλέπεται γενικά καλός σε όλη τη χώρα.

Οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προβλήματα, με καλές καιρικές συνθήκες, ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.