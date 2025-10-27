Ντόναλντ Τραμπ: «Βασιλική» υποδοχή στην Ιαπωνία

Υπερέβαλε εαυτόν η νέα κυβέρνηση της Ιαπωνίας, για την σημερινή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα.

Με σκοπό να χτιστούν νέες δομές στις σχέσεις Ιαπωνίας – ΗΠΑ, η νέα πρωθυπουργός της χώρας Σανάε Τακαΐτσι σχεδιάζει να του δωρίσει ένα μπαστούνι του γκολφ αλλά και μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο, κατά την έναρξη της επίσκεψής του. περίπου 18.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί για την προστασία του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικάνικων ημιφορτηγών, τα γνωστά pick-up trucks, μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.