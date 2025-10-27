Ντόναλντ Τραμπ: «Βασιλική» υποδοχή στην Ιαπωνία

Μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού και αμερικανικά φορτηγά
Υπερέβαλε εαυτόν η νέα κυβέρνηση της Ιαπωνίας, για την σημερινή υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην χώρα.
Με σκοπό να χτιστούν νέες δομές στις σχέσεις Ιαπωνίας – ΗΠΑ, η νέα πρωθυπουργός της χώρας Σανάε Τακαΐτσι σχεδιάζει να του δωρίσει ένα μπαστούνι του γκολφ αλλά και μπάλες του γκολφ από φύλλα χρυσού.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δίνει δεκτός από τον αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο, κατά την έναρξη της επίσκεψής του. περίπου 18.000 αστυνομικοί έχουν επιστρατευθεί για την προστασία του Αμερικανού προέδρου.
Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το ιαπωνικό υπουργείο Μεταφορών σχεδιάζει να υποδεχτεί τον Ντόναλντ Τραμπ με μια επίδειξη μεγάλων αμερικάνικων ημιφορτηγών, τα γνωστά pick-up trucks, μια προφανής αναφορά στο παράπονο που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η Ιαπωνία επιτρέπει την εισαγωγή πολύ λίγων αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής.
Τα φορτηγά πρόκειται να παραταθούν στους χώρους όπου θα γίνει αύριο η σύνοδος κορυφής με τη νέα υπερσυντηρητική πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, η οποία εξελέγη από το κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου.
Πέρα από αυτό, το μπαστούνι του γκολφ που εκτιμάται πως θα δωρίσει η Σανάε Τακαΐτσι στον Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούνταν κάποτε από τον εκλιπών πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε.
Η Σανάε Τακαΐτσι θεωρούταν προστατευόμενη του Άμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2022. Έχει τις ίδιες εθνικιστικές και μεταρρυθμιστικές απόψεις με εκείνον και αναμένεται να επωφεληθεί από την στενή φιλία που διατηρούσε ο Άμπε με τον Τραμπ.
Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιαπωνία 3 φορές στη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έπαιζε συχνά γκολφ με τον Άμπε ενώ οι δύο άνδρες είχαν παρακολουθήσει μαζί και αγώνες σούμο.
