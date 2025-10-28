Γλυφάδα: Άστεγος χτύπησε με πέτρα 70χρονη -Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ

Αίσθηση προκαλεί ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης στη Γλυφάδα – σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μια 70χρονη δέχτηκε επίθεση με πέτρα από έναν 38χρονο άστεγο.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της περασμένης Παρασκευής (24.10.2025) στη Μαρίνα Γλυφάδας, εκεί όπου την ηλικιωμένη γυναίκα αιφνιδίασε ο άντρας χτυπώντας της με μια πέτρα. Το θύμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Ο 38χρονος μετά την πράξη του συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα.

Η 70χρονη μεταφέρθηκε στη γενική κλινική «Ιώνιο Θεραπευτήριο» όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και αναμένεται να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.