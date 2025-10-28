Τζαμάικα: Στο έλεος του τυφώνα Μελίσα- Πλημμύρες και νεκροί

Μεγάλες καταστροφές

Εκτεταμένες πλημμύρες, σοβαρές ζημιές σε κτίρια και διακοπές ρεύματος προκάλεσε το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσα» από την Τζαμάικα, με τον μέχρι στιγμής απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον επτά νεκρούς σε ολόκληρη την Καραϊβική. Σύμφωνα με το Associated Press, τμήματα κτιρίων κατέρρευσαν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι στέγες παρασύρθηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους. Πολλοί δρόμοι παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω πτώσης δέντρων και βράχων, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης. Μέχρι στιγμής, επτά άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας της καταιγίδας - τρεις στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και ένας στη Δομινικανή Δημοκρατία - ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, η Μελίσα παραμένει ένας εξαιρετικά ισχυρός τυφώνας, με σταθερούς ανέμους που φτάνουν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα, παραμένοντας οριακά στην κατηγορία 5. Στην τελευταία ενημέρωσή του, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε με δραματικό τόνο τους κατοίκους της χώρας: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απειλητική για τη ζωή κατάσταση! Μην εγκαταλείπετε το καταφύγιό σας όταν το “μάτι” του τυφώνα περάσει από πάνω σας, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν απότομα στην άλλη πλευρά ». Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι το «μάτι» του τυφώνα αποτελεί μια σχετικά ήρεμη ζώνη στο εσωτερικό του φαινομένου, η οποία μπορεί να παραπλανήσει τους κατοίκους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο κίνδυνος έχει περάσει, ενώ στην πραγματικότητα το χειρότερο ακολουθεί.