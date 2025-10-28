Ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν τη Γάζα μετά από εντολή Νετανιάχου

Ισραηλινά αεροσκάφη πλήττουν την πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφότου το πρωθυπουργικό γραφείο ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε άμεσες και ισχυρές επιθέσεις, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία της Γάζας, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

Οι επιδρομές, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την περιοχή, έπληξαν μια ζώνη κοντά στο μεγαλύτερο ακόμη λειτουργικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Η πόλη της Γάζας βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας.

Η απόφαση Νετανιάχου ήρθε λίγο μετά την επίθεση που δέχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, καθώς και περιστατικά που σχετίζονται με την επιστροφή των σορών ομήρων.

Κατζ: Η Χαμάς «θα πληρώσει πολλαπλά» για την επίθεση σε στρατεύματα

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι η Χαμάς θα πληρώσει Χαμάς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» για την επίθεση σε στρατιώτες των IDF. «Η επίθεση σε στρατιώτες των IDF στη Γάζα σήμερα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς διασχίζει μια κραυγαλέα κόκκινη γραμμή, στην οποία το IDF θα απαντήσει με μεγάλη δύναμη», αναφέρει ο Κατζ σε ανακοίνωσή του.

«Η Χαμάς θα πληρώσει πολλαπλά για την επίθεση στους στρατιώτες και για την παραβίαση της συμφωνίας επιστροφής των σορών ομήρων», προσθέτει.