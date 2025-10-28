Back to Top
Πάτρα: Τροχαίο στη Γούναρη- ΙΧ έπεσε σε σταθμευμένο ταξί- ΦΩΤΟ

Στη Γούναρη και Αγίου Ανδρέου

Το βράδυ της Τρίτης (28/10) στην οδό Γούναρη και Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ταξί.

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρχές για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος.

