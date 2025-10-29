Η Χαμάς ψάχνει σορούς με μπουλντόζες σε λαγούμια για να σώσει την εκεχειρία

Δεν κινδυνεύει η συμφωνία διαβεβαιώνει ο Τραμπ
Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Γάζα με το Ισραήλ να επιτίθεται σε πολλές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα όπου 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους.
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι επανέκτησε τις σορούς δύο ομήρων τις οποίες ψάχνει ακόμα και με μπουλντόζες, ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία.
Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους–, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.
Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».
Χαμάς: Ανακτήσαμε ακόμα δύο σορούς ομήρων
Την ίδια ώρα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατάφερε να «ανακτήσει» τις σορούς δύο ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, αν και δεν διευκρινίζει ότι σκοπεύει να τις παραδώσει στο Ισραήλ.
Άνδρες της Χαμάς όπως δείχνουν φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου επιστρατεύουν ακόμα και μπουλντόζες για να βρουν σορούς ομήρων στην προσπάθειά τους να σώσουν την εκεχειρία. Μάλιστα μπαίνουν μέσα σε σήραγγες αναζητώντας τα λείψανα όσων έχασαν την ζωή τους μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ.
Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ μάλιστα κατονομάζουν τους δύο ομήρους που ισχυρίζονται ότι βρήκαν, ενώ από την άλλη τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης γενικά αποφεύγουν να δημοσιεύσουν τα ονόματα μέχρι να ειδοποιηθούν οι οικογένειες των ομήρων.
Νωρίτερα, η Χαμάς είχε δηλώσει ότι εντόπισε τη σορό ενός ομήρου σε μια σήραγγα στη νότια Γάζα και σχεδίαζε να την παραδώσει στο Ισραήλ το βράδυ της Τρίτης (28.10.2025). Η Χαμάς αργότερα τόνισε ότι αναβάλλει την παράδοση λόγω των «παραβιάσεων» της εκεχειρίας από το Ισραήλ.
Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς για πολλαπλές παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, υποστηρίζοντας ότι η τρομοκρατική ομάδα γνωρίζει πού βρίσκονται η συντριπτική πλειοψηφία ή ακόμα και όλα τα εναπομείναντα πτώματα ομήρων και σκόπιμα καθυστερεί και σκηνοθετεί ψεύτικες ανακαλύψεις πτωμάτων.
Ο στρατός του Ισραήλ, πάντως, ανακοίνωσε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης στα νότια της Γάζας, καθώς μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ έπληξαν στόχους στη Λωρίδα της Γάζας, μετά από καταγγελίες παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.
Πρόκειται για το τελευταίο τεστ μιας εύθραυστης συμφωνίας ειρήνευσης που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στο μήνα, με τη διαμεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμ
