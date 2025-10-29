Η Χαμάς ψάχνει σορούς με μπουλντόζες σε λαγούμια για να σώσει την εκεχειρία

Δοκιμάζεται η εκεχειρία στη Γάζα με το Ισραήλ να επιτίθεται σε πολλές περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα όπου 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι επανέκτησε τις σορούς δύο ομήρων τις οποίες ψάχνει ακόμα και με μπουλντόζες, ενώ ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία.

Η συμφωνηθείσα εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς δεν κινδυνεύει με κατάρρευση, παρά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα – τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους–, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Εν πτήσει από την Ιαπωνία προς τη Νότια Κορέα, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One ότι «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία.

Ο αμερικανός πρόεδρος δικαιολόγησε τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς. «Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν» ως όφειλαν, είπε. Παράλληλα, απείλησε τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

Χαμάς: Ανακτήσαμε ακόμα δύο σορούς ομήρων

Την ίδια ώρα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατάφερε να «ανακτήσει» τις σορούς δύο ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, αν και δεν διευκρινίζει ότι σκοπεύει να τις παραδώσει στο Ισραήλ.