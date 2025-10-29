Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Οκτωβρίου

Σήμερα 29 Οκτωβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Αβραμίου και Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος, Αγία Αναστασία η Ρωμαία.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αβραάμ,

Αβραμία

Μελιτινή,

Μελιτίνη,

Μελιτίνα,

Μελίτη,

Μελίτα,

Μελίνα,

Μελιτίνος

Μελίνα

Αναστασία,

Νατάσα,

Νανά,

Τασία,

Σία,

Τατία,

Τάσα,

Τέσα,

Σάσα

Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν αυτά τα ονόματα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης