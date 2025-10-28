Φονικό στην Κίσσαμο: Η σφαίρα στην καρδιά οδήγησε στο θάνατο τον 51χρονο

Ο 51χρονος από το Έλος Κισσάμου υπέκυψε σε τραύμα στην καρδιά από σφαίρα, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε το βράδυ της Κυριακής (26/10).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, ο 51χρονος έφερε συνολικά δύο διαμπερή τραύματα, ένα στο στέρνο και ένα στο δάχτυλο του χεριού, αλλά το τυφλό τραύμα στο στήθος, που χτύπησε την καρδιά, ήταν αυτό που αποδείχτηκε μοιραίο.

Το ertnews.gr μετέδωσε ότι ο 51χρονος δέχθηκε τρεις σφαίρες από το 22άρι όπλο του 23χρονου δράστη, το οποίο βρέθηκε στο Ελαφονήσι έπειτα από υπόδειξη του ίδιου.

Ο 23χρονος παραδόθηκε στις αρχές και αφού οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατηγορήθηκε και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί.