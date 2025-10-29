Καιρός: Ηλιοφάνεια, ήπιες θερμοκρασίες και χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις

Γενικότερα, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από ήπιο φθινοπωρινό καιρό, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις όπως αναφέρει και στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και λίγες πιθανότητες για ψιχάλες ή ασθενείς βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, διατηρώντας ωστόσο την έντασή τους σε χαμηλά επίπεδα.

Αντίστοιχο σκηνικό αναμένεται και τις επόμενες ημέρες, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου, με αυξημένες νεφώσεις προς τα βόρεια και δυτικά της χώρας, αλλά χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις.

Αίθριος καιρός με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις θα επικρατήσει σήμερα με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς.

Ο Καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 19 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 20, στη Θεσσαλία από 5 έως 21-22 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 19-21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24, στα Επτάνησα από 11 έως 20-22, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 10 έως 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 13 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19-20 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Γενικά αίθριος καιρός. Γρήγορα και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.