Πάτρα: Δρόμος - παγίδα για οδηγούς στο Δασύλλιο- ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει ο δρόμος στο Δασύλλιο Πάτρας, με δεκάδες λακκούβες να παραμένουν στο σημείο εδώ και τρία χρόνια.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι παρά τις συνεχείς αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας SenseCity, οι υπεύθυνοι εμφανίζονται μόνο για να «μπαλώσουν» δύο από τις δεκάδες λακκούβες, φεύγοντας και αναφέροντας ψευδώς στην εφαρμογή ότι το πρόβλημα λύθηκε.