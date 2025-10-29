Πάτρα: Δρόμος - παγίδα για οδηγούς στο Δασύλλιο- ΦΩΤΟ

Κάτοικοι καταγγέλλουν τη χρόνια αδιαφορία των αρμοδίων
Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζει ο δρόμος στο Δασύλλιο Πάτρας, με δεκάδες λακκούβες να παραμένουν στο σημείο εδώ και τρία χρόνια.
Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι παρά τις συνεχείς αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας SenseCity, οι υπεύθυνοι εμφανίζονται μόνο για να «μπαλώσουν» δύο από τις δεκάδες λακκούβες, φεύγοντας και αναφέροντας ψευδώς στην εφαρμογή ότι το πρόβλημα λύθηκε.
«Τα αυτοκίνητά μας καταστρέφονται, ενώ η κατάσταση παραμένει ίδια για χρόνια. Κάθε φορά που ζητάμε βοήθεια, η ανταπόκριση είναι ελάχιστη και ανεπαρκής», δηλώνουν οι κάτοικοι στην ομάδα του facebook "Πάτρα αυτά που δεν λέγονται, εκφράζοντας έντονη αγανάκτηση για την αδιαφορία των αρμοδίων.
