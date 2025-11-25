«Η Αγία Σοφία θα καταρρεύσει»- Ανησυχία για τα βαρέα οχήματα μέσα στο μνημείο

«Φύση ή πολιτισμός... Ζούμε σε μια εποχή όπου οι διακρίσεις έχουν εξαφανιστεί. Γιγαντιαία μηχανήματα κατασκευής, φορτηγά μεταφοράς και τσιμεντένια βάρη είναι αχαλίνωτα όχι μόνο για να καταστρέψουν τη μοναδική φυσική ομορφιά της χώρας αλλά και για να καταστρέψουν τον πολιτισμό της. Όπως ακριβώς βλέπουν τη φύση ως αντικείμενο που πρέπει να υποταχθεί, έτσι επιτίθενται και σε ένα μοναδικό μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς με βαριά μηχανήματα με την απλή αναφορά της "αποκατάστασης". Δεν είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε διάλογο μαζί της ή να τη φροντίσουν. Στην πραγματικότητα, τη βλέπουν ως αδύναμη. Στόχος τους είναι να δείξουν πως την έχουν υποτάξει. Αυτό συμβαίνει όταν η επιστήμη παραμερίζεται όταν το υπουργείο μιλά απευθείας με τον εργολάβο. Όσοι βρίσκονται στην εξουσία ελέγχουν άμεσα μεγάλους προϋπολογισμούς και τόσα βαριά μηχανήματα και μεθάνε από την εξουσία. Αντί να προσεγγίσουν την Αγία Σοφία με επιφύλαξη, τη βλέπουν ως ένα έκθεμα. Ακόμα και όταν πρόκειται για την Αγία Σοφία, προσπαθούν να ισχυριστούν, ‘εμείς τη φτιάξαμε’», δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα Τζουμχουριέτ, θέτοντας το έργο της αποκατάστασης στο επίκεντρο μιας ευρύτερης συζήτησης για την πολιτιστική ηθική.

Ο αρχιτέκτονας Κορχάν Γκιουμούς περιέγραψε το πρόβλημα σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο.

«Η Αγία Σοφία δεν μπορεί να το αντέξει. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουν καθόλου από αρχιτεκτονική. Ούτε αυτοκίνητο, πόσο μάλλον φορτηγό ή γερανός, δεν μπορεί να μπει εκεί μέσα. Οι επιπτώσεις θα φανούν σε λίγο καιρό. Ολόκληρο το υπόγειο του κτιρίου είναι γεμάτο σπηλιές. Αντιμετωπίζουν την Αγία Σοφία σαν να είναι ιδιοκτησία του πατέρα τους. Κοιτάξτε, θα το πω ξανά, θα καταρρεύσει και ο κόσμος θα κατηγορήσει τους Τούρκους. Πώς ξέρουν πόσους τόνους μπορεί να χωρέσει; Αυτοί που το αποφάσισαν αυτό είναι εντελώς αμόρφωτοι! Ποιον ρώτησαν; Ρώτησαν τον Ανθέμιο; Μακάρι να είχαν συμβουλευτεί τον Μιμάρ Σινάν».

Η πιο αιχμηρή κριτική ήρθε από τον Τούρκο διάσημο ιστορικό Ιλμπέρ Ορταϊλί, που δεν μάσησε τα λόγια του για την ιστορική δομή.

Οι εικόνες γερανών και βαρέων φορτηγών να εισέρχονται σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτίσματα του κόσμου έχει σοκάρει και εξοργίσει αρχιτέκτονες, ιστορικούς και αρχαιολόγους, με αποτέλεσμα να παρέμβει σήμερα για καθησυχασμό κι ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού.

Η είσοδος φορτηγών και γερανών στον 1.500 ετών ναό της Αγίας Σοφίας προκάλεσε σήμερα σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία. Μάλιστα, η πιο αυστηρή κριτική προήλθε από τον γνωστό Τούρκο ιστορικό Ιλμπέρ Ορταϊλί, ο οποίος μίλησε ανοιχτά και χωρίς περιστροφές.

Ο κόσμος παρακολουθεί με ανησυχία



Ο Νεζίχ Μπασγκελέν, αρχαιολόγος και πρόεδρος της Πλατφόρμας Παρακολούθησης Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, τόνισε τη σημασία της διεθνούς προσοχής.

«Μοναδικό παράδειγμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εξαιρετικής Παγκόσμιας Αξίας, η Αγία Σοφία είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα στην αρχιτεκτονική ιστορία. Η Αγία Σοφία θεωρείται το πιο σεβάσμιο κτίσμα από την κοινωνία μας μετά την Κάαμπα από την οθωμανική περίοδο μέχρι σήμερα. Οι προσπάθειες αποκατάστασης εντός και εκτός της Αγίας Σοφίας παρακολουθούνται με ανησυχία από την εγχώρια και παγκόσμια κοινή γνώμη».

Ο Μπασγκελέν υπενθυμίζει ότι η Αγία Σοφία αποτελεί ζωντανό μνημείο παγκόσμιας αξίας, όπου κάθε παρέμβαση απαιτεί υπέρμετρη φροντίδα και σεβασμό στις διεθνείς αρχές συντήρησης.

Απαγόρευση από την UNESCO



Η τουρκική ανησυχία επικεντρώνεται και στις οδηγίες της UNESCO, που απαγορεύει βαρέα μηχανήματα σε μνημειώδεις κατασκευές. Οι ειδικοί τόνισαν ότι οι είσοδοι και το δάπεδο είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και ότι η χρήση φορτηγών 45 τόνων δημιουργεί κινδύνους για τη δομή, παρά την επίκληση επιστημονικών υπολογισμών από τις τουρκικές αρχές.

Ο Μπασγκελέν δηλώνει πως «η Αγία Σοφία, με την κεντρική αίθουσα περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και έναν τρούλο ύψους 55,60 μέτρων, αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μηχανικά επιτεύγματα στην ανθρώπινη ιστορία. Η ένταξη της κατασκευής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO δεν είναι σύμπτωση. Η εισαγωγή βαρέων οχημάτων στο εσωτερικό μέσω της Πύλης του Αυτοκράτορα αντιτίθεται στις επιστημονικές αρχές συντήρησης, δημιουργεί κινδύνους και υπονομεύει τη συμβολική της αξία».

Εργασίες χωρίς ίχνος φθοράς - Τι απαντά η κυβέρνηση

Παρά την κριτική, οι υπεύθυνοι ακόμη και ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού, Μεχμέτ Νουρί Εκσόι επιμένουν ότι η διαδικασία είναι πλήρως επιστημονική και ελεγχόμενη.

Ο Τούρκος υπουργός υποστηρίζει πως χάρη στην ειδική χαλύβδινη πλατφόρμα και το προστατευτικό σύστημα, «το έδαφος στην Αγία Σοφία είναι πλήρως προστατευμένο».

Ο ίδιος σημειώνει πως υπό την ηγεσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκκινήθηκε «η πιο ολοκληρωμένη διαδικασία αποκατάστασης από την εποχή του Μιμάρ Σινάν», υπό την επίβλεψη Επιστημονικού Συμβουλίου που διαχειρίζεται το έργο.

Ο σεισμός «ασπίδα» απέναντι στις κριτικές





Μάλιστα, ο υπουργός μετατρέπει τον φόβο του σεισμού σε βασικό εργαλείο νομιμοποίησης των παρεμβάσεων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα της ενίσχυσης ως ασπίδα απέναντι σε κάθε κριτική. Ο Ερσόι ανέφερε ότι μετά την πρώτη φάση, το 2023 η δεύτερη φάση επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε ενισχύσεις.

«Η προτεραιότητά μας στη δεύτερη φάση είναι ο σεισμός. Οι σεισμοί είναι γεγονός· πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτούς. Η αντοχή της Αγίας Σοφίας, ηλικίας 1.500 ετών, και των άλλων χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς μας στους σεισμούς είναι ζωτικής σημασίας για εμάς».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχυτικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη «στον μιναρέ του Βαγιαζήτ και στην εξωτερική πρόσοψη», ενώ αναβαθμίσεις πραγματοποιούνται και «στον κύριο τρούλο».

Ο υπουργός εξήγησε ότι ανανεώθηκε «ολόκληρη η επίστρωση μολύβδου» του τρούλου, εγκαταστάθηκε «προσωρινό σύστημα κάλυψης από χαλύβδινη κατασκευή και προστατευτικό μουσαμά» και ότι στο επίκεντρο βρέθηκαν τα ψηφιδωτά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όλα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση καθορίστηκαν σύμφωνα με ενδελεχείς υπολογισμούς».

Περιέγραψε ότι κατασκευάστηκε χαλύβδινη πλατφόρμα 43,5 μέτρων, τονίζοντας πως «λαμβάνουμε κάθε βήμα υπό την ηγεσία επιστημόνων και διαχειριζόμαστε μια εξαιρετικά σχολαστική διαδικασία».

Η κατασκευή προετοιμάζονταν επί έναν χρόνο, με «στατικούς υπολογισμούς όλων των πιθανών σταθερών και κινητών φορτίων, δοκιμές φόρτισης εδάφους και σαρώσεις γεωραντάρ».

Σύμφωνα με αυτές, «η μέγιστη φέρουσα ικανότητα της Αγίας Σοφίας ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 25 τόνους». Παρ’ όλα αυτά, «η Επιστημονική μας Επιτροπή ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα σχέδιο που θα μεταφέρει ένα φορτίο 30 τόνων στο δάπεδο της Αγίας Σοφίας χωρίς να ασκεί καμία πίεση σε αυτό».

Ο υπουργός κατέληξε: «Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην αποκατάσταση καθορίστηκαν με βάση αυτούς τους υπολογισμούς».

Η «απόλυτη προστασία» του δαπέδου

Ο υπουργός περιέγραψε αναλυτικά τη δομή προστασίας του δαπέδου: εφαρμόστηκε «διαπερατό από ατμούς κάλυμμα, τσόχα, άμμος, κόντρα πλακέ 18 χιλιοστών, ξύλινος σκελετός 10x10 εκ., σανίδα XPS ανάμεσα στα κουφώματα, ηχοαπορροφητικό στρώμα στο πλαίσιο και λαμαρίνα σε σχήμα διαμαντιού στο πάνω στρώμα».

Όπως τόνισε, όλα αυτά έγιναν «προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιών στο αυθεντικό δάπεδο της Αγίας Σοφίας».

Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι κατέληξε ότι η Αγία Σοφία παραμένει ανοιχτή για λατρεία.

