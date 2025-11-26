Σαλαμίνα: Η προειδοποίηση της 75χρονης στην εγγονή της για την 46χρονη- «Να την προσέχετε»

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα. Η 46χρονη νύφη της ομολόγησε ότι τη σκότωσε λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχε δημιουργήσει ο εθισμός της στον τζόγο.

Τραγική φιγούρα στο άγριο έγκλημα, ο γιος της 75χρονης, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει το τί έχει συμβεί και φυσικά ότι η ίδια του η γυναίκα, είναι αυτή που δολοφόνησε τη μητέρα του.

Από τη Δευτέρα που ομολόγησε ότι το έκανε, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Είναι η γυναίκα που όλο αυτόν τον καιρό ζητούσε τη στήριξή της για να ξεπεράσει το σοκ της δολοφονίας και ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπος με ένα ισχυρότερο σοκ.

Ο γιος του θύματος βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σύμφωνα με το Star, εκτός από την ιατρική βοήθεια που ζήτησε για να ηρεμήσει, πήρε και αναρρωτική άδεια, γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του.

Η προειδοποίηση της γιαγιάς στην εγγονή της

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, η 75χρονη είχε πει πριν καιρό στην εγγονή της, πως πρέπει γενικά να προσέχουν όλοι την 46χρονη νύφη της. Φαίνεται πως κάτι της είχε κάνει εντύπωση. Έτσι, η εγγονή και η κόρη της, από την πρώτη ημέρα που έγινε η ληστεία, είχαν βάλει στο «στόχαστρο» τη νύφη της 75χρονης.

Δύο μέρες αργότερα και έχοντας μόνο ενδείξεις και όχι αποδείξεις, πήγαν στην Αστυνομία και την έβαλαν στο κάδρο των ερευνών, για να ακολουθήσουν οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της αστυνομικής έρευνας.

«Ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος»

«Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι ήταν κάποιος άνθρωπος που γνώριζε πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα που παρέπεμπαν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον ή το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον», είπε στο MEGA η Κατερίνα Τσιώνα, δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, τονίζοντας πως το γεγονός ότι η ηλικιωμένη δυσκολευόταν να κινηθεί λόγω ατυχήματος σε συνδυασμό με την ύπαρξη κοσμημάτων και χρημάτων στο σπίτι έδειχναν πως ο δολοφόνος γνώριζε την άτυχη γυναίκα.

Όπως είπε η δικηγόρος, η 46χρονη ήταν η πρώτη που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

«Η δράστις ήταν η πρώτη που πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Με αφορμή να την αναζητήσει, γιατί όλη μέρα τα παιδιά της δεν είχαν νέα από τη θανούσα. Ξαναγύρισε στον τόπο του εγκλήματος, ήταν η πρώτη που μπήκε και παρέμεινε στον τόπο του εγκλήματος».