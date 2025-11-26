Πάτρα: Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ κατά του λαθραίου αλκοόλ

Έλεγχοι και στην Πάτρα περιλαμβάνονται στη μεγάλη επιχειρησιακή εκστρατεία της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του λαθραίου αλκοόλ, ένα φαινόμενο που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και τα κρατικά έσοδα.

Από τις αρχές του έτους έχουν διενεργηθεί 9.596 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με 691 παραβάσεις -σχεδόν μία στις δέκα επιχειρήσεις- ενώ οι δεσμεύσεις παράνομων ποσοτήτων αποκαλύπτουν το εύρος του προβλήματος: δεκάδες χιλιάδες λίτρα τσίπουρου και τσικουδιάς, αλλά και μεγάλες ποσότητες άλλων αλκοολούχων ποτών.

Τα μικτά συνεργεία ελέγχου εντόπισαν ακόμη και πλήρη παράνομα αποστακτήρια, εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με χιλιάδες φιάλες και μπαρ που σερβίρουν ποτά χωρίς αριθμούς παρτίδας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «πυρετός το Σαββατόβραδο», οι νυχτερινοί έλεγχοι σε καταστήματα, κάβες και χώρους διασκέδασης, με διασταύρωση αποδείξεων, POS και myDATA σε πραγματικό χρόνο, έχουν γίνει βασικό εργαλείο της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το νέο Μητρώο Ελέγχου Αλκοόλ, ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας που στοχεύει να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο παρακολούθησης παραγωγής και διακίνησης, θωρακίζοντας την αγορά από το παράνομο εμπόριο.