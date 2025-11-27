Back to Top
Τραγωδία στο Αγρίνιο: 86χρονη έπεσε από μπαλκόνι β' ορόφου

Ακόμη παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για ατύχημα, εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία

Τη ζωή της έχασε το πρωί της Πέμπτης (27/11) μία ηλικιωμένη γυναίκα, μετά από την πτώση της από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε, στο Αγρίνιο.
 
Πρόκειται για μία γυναίκα 86 ετών, η οποία εντοπίστηκε λίγο πριν τις 7:00 να κείτεται στο οδόστρωμα, όπως μεταδίδει το agriniopress.

Ακόμη παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για ατύχημα, εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

