Σύγχρονος Νοστράδαμος προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Ο άνθρωπος που αποκαλείται «ζωντανός Νοστράδαμος» προειδοποιεί ότι ένα «σημαντικό γεγονός» αναμένεται να επηρεάσει τη Βρετανία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ποιος είναι ο Σύγχρονος Νοστράδαμος

Για όσες και όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο Βραζιλιάνος influencer Athos Salomé, ο οποίος έχει αποκτήσει μεγάλη διαδικτυακή φήμη τα τελευταία χρόνια. Ισχυρίζεται πως έχει προβλέψει σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, όπως την πανδημία Covid-19, τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και τις κυβερνοεπιθέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Η νέα του προειδοποίηση αφορά μια μεγάλη αναταραχή στη βρετανική βασιλική οικογένεια μέσα στους επόμενους μήνες.

Τι πιστεύει ότι θα συμβεί στη βασιλική οικογένεια

Σε συνέντευξή του στο MailOnline, ο 39χρονος Salomé προέβλεψε πως η μοναρχία του Ηνωμένου Βασιλείου θα βιώσει ένα «μεγάλο γεγονός», πιθανόν «δεμένο με την υγεία ενός βασικού μέλους», το οποίο ενδέχεται να συμβεί «μεταξύ τέλους 2025 και αρχών 2026».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά υποστήριξε πως αυτό το γεγονός θα μπορούσε να γεφυρώσει ορισμένες ραγισμένες σχέσεις μέσα στην οικογένεια.

«Το αποτέλεσμα; Μια συμβολική επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια εύθραυστη εκεχειρία με τον βασιλιά Κάρολο και την πριγκίπισσα Ευγενία. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, όμως, παραμένει σημείο ρήξης», είπε, αναφερόμενος στον πρίγκιπα Χάρι και την οικογένειά του, που ζουν στην Καλιφόρνια.

Η πιθανή συμφιλίωση Χάρι και Γουίλιαμ

Ο Salomé πιστεύει επίσης ότι το τέλος της φερόμενης ρήξης ανάμεσα στους δύο αδελφούς θα έρθει στο μέλλον και θα αφορά τη νέα γενιά.

«Η πλήρης συμφιλίωση θα έρθει από την επόμενη γενιά: τα παιδιά του Γουίλιαμ και της Κέιτ θα ξαναχτίσουν τους δεσμούς με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ», προέβλεψε.

«Αλλά αυτό είναι χρόνια μακριά – υπάρχει πολύ μπλεγμένο κάρμα και δεν είναι η ώρα.»

Μια δύσκολη χρονιά για τους Windsors

Το 2025 ήταν ήδη μια ταραγμένη χρονιά για τους Windsor. Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά, Άντριου Mountbatten-Windsor, έχασε τους βασιλικούς του τίτλους λόγω της φερόμενης σχέσης του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Jeffrey Epstein.

Την ίδια στιγμή, ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει τη θεραπεία για τον καρκίνο του.

Οι προβλέψεις που δεν βγήκαν

Παρότι ο Salomé έχει πολλούς ακόλουθους, δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλέψεις του. Για παράδειγμα, είχε προβλέψει ότι το 2025 θα βλέπαμε γενετικά τροποποιημένους ανθρώπους, μια κατασκευασμένη ενεργειακή κρίση και την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με εξωγήινους.

Με δύο μήνες να απομένουν, τίποτα από αυτά δεν έχει συμβεί – εκτός αν κάποια/ος θεωρεί πως οι ερμηνείες του Avi Loeb για τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS συνδέονται με εξωγήινη δραστηριότητα.

Το μόνο που μένει είναι να φανεί αν η τελευταία «προφητεία» του Living Nostradamus θα αποδειχθεί αληθινή μέσα στους επόμενους μήνες.