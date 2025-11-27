Τζουμέρκα: Ο Μύλος των Αγνάντων απειλείται με κατάρρευση μετά τις κατολισθήσεις- ΦΩΤΟ

Λόγω της κακοκαιρίας
Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel στο χωριό Άγναντα, στα Τζουμέρκα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις.
Η Περιφέρεια Ηπείρου επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε έξι επικίνδυνα σημεία της περιοχής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στα Άγναντα. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες», χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, κινδυνεύει με κατάρρευση εξαιτίας της κακοκαιρίας.
«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα
Η κατολίσθηση στα Τζουμέρκα είναι σε αγροτεμάχια και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από κατοικίες στα Άγναντα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.
