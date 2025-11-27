Τζουμέρκα: Ο Μύλος των Αγνάντων απειλείται με κατάρρευση μετά τις κατολισθήσεις- ΦΩΤΟ

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel στο χωριό Άγναντα, στα Τζουμέρκα, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις.

Η Περιφέρεια Ηπείρου επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε έξι επικίνδυνα σημεία της περιοχής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στα Άγναντα. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες», χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, κινδυνεύει με κατάρρευση εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Δείτε φωτογραφίες από το epiruspost.gr: